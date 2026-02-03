Türkiye
ASSAN Group soruşturması: 5 şüpheli için iddianame hazırlandı
ASSAN Group soruşturması: 5 şüpheli için iddianame hazırlandı
İstanbul merkezli ASSAN Group soruşturmasında iddianame tamamlandı. Aralarında şirket sahibi Emin Öner'le genel müdür Gürcan Okumuş’un da bulunduğu 5 şüpheli... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
ASSAN Group’a yönelik yürütülen 'askeri casusluk' soruşturması tamamlandı.Savcılık, şirket sahibi Emin Öner için 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve devletin güvenliğine ilişkin belgelerle ilgili suçlar kapsamında 17 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis talep etti. Diğer şüpheliler Ali Avcı, Gürcan Okumuş, İsmet Sayhan ve Mesut Ateş hakkında ise 10 yıldan 21 yıla kadar hapis istendi.Hazırlanan iddianame, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
ASSAN Group soruşturması: 5 şüpheli için iddianame hazırlandı

İstanbul merkezli ASSAN Group soruşturmasında iddianame tamamlandı. Aralarında şirket sahibi Emin Öner'le genel müdür Gürcan Okumuş’un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında ağır hapis cezaları istendi.
ASSAN Group’a yönelik yürütülen 'askeri casusluk' soruşturması tamamlandı.
Savcılık, şirket sahibi Emin Öner için 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve devletin güvenliğine ilişkin belgelerle ilgili suçlar kapsamında 17 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis talep etti.
Diğer şüpheliler Ali Avcı, Gürcan Okumuş, İsmet Sayhan ve Mesut Ateş hakkında ise 10 yıldan 21 yıla kadar hapis istendi.
Hazırlanan iddianame, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Siber suç - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2025
TÜRKİYE
MİT'ten siber casusluk operasyonu
26 Aralık 2025, 17:42
