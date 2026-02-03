ASSAN Group soruşturması: 5 şüpheli için iddianame hazırlandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/assan-group-sorusturmasi-5-supheli-icin-iddianame-hazirlandi-1103234307.html
2026-02-03T17:21+0300
2026-02-03T17:21+0300
2026-02-03T17:21+0300
türki̇ye
i̇stanbul
soruşturma
iddianame
devlet
mahkeme
casusluk faaliyeti
casusluk
askeri casusluk davası
casusluk iddiası
ASSAN Group’a yönelik yürütülen 'askeri casusluk' soruşturması tamamlandı.Savcılık, şirket sahibi Emin Öner için 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve devletin güvenliğine ilişkin belgelerle ilgili suçlar kapsamında 17 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis talep etti. Diğer şüpheliler Ali Avcı, Gürcan Okumuş, İsmet Sayhan ve Mesut Ateş hakkında ise 10 yıldan 21 yıla kadar hapis istendi.Hazırlanan iddianame, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
türki̇ye
i̇stanbul
İstanbul merkezli ASSAN Group soruşturmasında iddianame tamamlandı. Aralarında şirket sahibi Emin Öner'le genel müdür Gürcan Okumuş’un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında ağır hapis cezaları istendi.
ASSAN Group’a yönelik yürütülen 'askeri casusluk' soruşturması tamamlandı.
Savcılık, şirket sahibi Emin Öner için 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve devletin güvenliğine ilişkin belgelerle ilgili suçlar kapsamında 17 yıl 6 aydan 36 yıla kadar hapis talep etti.
Diğer şüpheliler Ali Avcı, Gürcan Okumuş, İsmet Sayhan ve Mesut Ateş hakkında ise 10 yıldan 21 yıla kadar hapis istendi.
Hazırlanan iddianame, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.