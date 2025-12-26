https://anlatilaninotesi.com.tr/20251226/mitten-siber-casusluk-operasyonu-1102274295.html

MİT'ten siber casusluk operasyonu

MİT, kişisel verilere yetkisiz erişim sağlayan siber casuslara yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi. 26.12.2025, Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) ortaklığında siber casusluk operasyonu gerçekleştirildi. Kişisel verileri hedef alarak kamu kurumlarına ait verilere yetkisiz erişim sağlamaya çalışan siber suç şebekesinin dört üyesi yakalandı. Veriler casusluk amaçlı kullanıma hazırlandıMİT’in yaptığı incelemeler sonucunda vatandaşlara ait kişisel verilere yetkisiz erişim sağlanarak yasa dışı veri aktarımının sistematik bir casusluk faaliyetine dönüştürüldüğü tespit edildi.Söz konusu yapının, terör örgütleri ile organize suç yapıları tarafından operasyonel amaçlarla kullanılmaya elverişli nitelikte olduğu değerlendirildi. Elde edilen yeni bulgular ışığında soruşturma kapsamı genişletildi. Siber suç yapılanmalarıyla bağlantılı oluşumlara yönelik tespit ve takip çalışmaları sürdürüldü.Parola ve erişim engelleri aşıldıSiber casusluk faaliyetlerine ve ulusal siber güvenliği hedef alan tehditlere karşı MİT tarafından yürütülen operasyonlarda gerekli teknik destek SGB tarafından sağlandı. Casusluk yapılanmasına yönelik operasyonlarda, veri depolama aygıtları ve örgütsel iletişim amaçlı kullanılan teknik cihazlara el konuldu. Ele geçirilen materyaller adli bilişim incelemesine alınarak, parola ve benzeri erişim engelleri aşıldı.Şifreli veri içeren cihaz içerikleri çözümlenerek soruşturma kapsamında dijital delil niteliğinde değerlendirmeye alındı.MASAK yasa dışı gelir trafiğini çözdü​Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, yasa dışı gelir trafiğinin kripto varlık transferleri üzerinden parçalara ayrıldığı, ödemelerin yurt dışı tabanlı platformlara yönlendirildiği ve para hareketliliğinin çok aşamalı transfer yöntemleriyle gizlendiği tespit edildi.Söz konusu finansal akışın, soruşturma kapsamında kayıt altına alındığı bildirildi.Siber tehditlere karşı "Sıfır tolerans"​Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasa dışı yollarla elde edilen verilerin barındırıldığı ve terör örgütleri dahil olmak üzere isteyen herkesin erişimine ve kullanımına imkan sağladığı tespit edilen 8 internet sitesi ele geçirilerek erişime kapatıldı.

