Araştırma: Çocuğun sağlığında belirleyici olan anne değil, baba etkileşimi olabilir
Araştırma: Çocuğun sağlığında belirleyici olan anne değil, baba etkileşimi olabilir
Sputnik Türkiye
Uzun vadeli bir araştırma, babaların erken dönemdeki ebeveynlik tarzının çocukların ileriki yıllardaki kalp ve metabolik sağlığıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Annelerin davranışları için aynı ilişki saptanmadı.
20'inci yüzyıl boyunca sosyal bilimlerde, çocuklardaki birçok kronik akıl sağlığı sorununun kaynağı olarak çoğunlukla anne-bebek ilişkisi gösteriliyordu. Anneler sık sık 'aşırı koruyucu', 'reddedici' ya da 'kararsız' gibi kategorilerde tanımlanıyordu.Pennsylvania State University araştırmacılarının yeni çalışması ise, bazı durumlarda babaların erken dönem ebeveynlik davranışlarının çocuk sağlığı üzerinde daha güçlü etki yaratabildiğini ortaya koydu.Health Psychology dergisinde yayımlanan çalışmada bilim insanları, 10 aylık bebekler ile anne ve babalarının üçlü etkileşimlerini gözlemledi. Aynı aileler, çocuklar 2 ve 7 yaşına geldiğinde yeniden değerlendirildi.Araştırma sonuçlarına göre:Bunlar arasında; yüksek iltihap göstergeleri, yüksek kan şekeri, artmış risk belirteçleri yer aldı.Türk araştırmacı dikkat çektiAraştırmanın yazarlarından Alp Aytuğlu, annelerin davranışları için aynı bağlantının bulunmadığını belirterek şu noktaya dikkat çekti:Araştırmacılar, stresli aile ortamlarında büyüyen çocukların ileriki yaşamda obezite, diyabet ve erken ölüm gibi risklerle daha fazla karşılaştığını hatırlatıyor. Stres düzeyi; iltihap belirteçleri ve kan şekeri ölçümleri üzerinden izlenebiliyor.Çalışmada ailelerin oyun sırasında kaydedilen 18 dakikalık video etkileşimleri incelendi. Ebeveynlerin: duyarlılığı, olumlu duygusal tepkileri, ekabetçi ya da geri çekilen davranışları puanlandı.7 yaş ölçümlerinde çocuklardan alınan kan örneklerinde iki önemli biyolojik gösterge öne çıktı:Ortak ebeveynliği daha uyumlu olan ailelerin çocuklarında bu risk göstergeleri daha düşük çıktı.'Baba hassasiyeti hipotezi'Araştırmacılar sonucu açıklamak için 'baba hassasiyeti hipotezi' kavramını ortaya koydu. Buna göre babalar, ebeveynler arası gerilime karşı daha duygusal tepki verebiliyor ve bu durum tüm aile iklimini etkileyebiliyor.Ancak uzmanlar nedensellik konusunda uyarıyor. Çalışma ilişkisel olduğu için, babanın davranışının doğrudan sağlık sorununa yol açtığı kesin olarak söylenemiyor. Genetik yatkınlık ve sosyoekonomik faktörler de rol oynayabilir.
Araştırma: Çocuğun sağlığında belirleyici olan anne değil, baba etkileşimi olabilir

Abone ol
292 aileyle yürütülen uzun vadeli bir araştırma, babaların erken dönemdeki ebeveynlik tarzının çocukların ileriki yıllardaki kalp ve metabolik sağlığıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Annelerin davranışları için aynı ilişki saptanmadı.
20'inci yüzyıl boyunca sosyal bilimlerde, çocuklardaki birçok kronik akıl sağlığı sorununun kaynağı olarak çoğunlukla anne-bebek ilişkisi gösteriliyordu. Anneler sık sık ‘aşırı koruyucu’, ‘reddedici’ ya da ‘kararsız’ gibi kategorilerde tanımlanıyordu.
Pennsylvania State University araştırmacılarının yeni çalışması ise, bazı durumlarda babaların erken dönem ebeveynlik davranışlarının çocuk sağlığı üzerinde daha güçlü etki yaratabildiğini ortaya koydu.
Health Psychology dergisinde yayımlanan çalışmada bilim insanları, 10 aylık bebekler ile anne ve babalarının üçlü etkileşimlerini gözlemledi. Aynı aileler, çocuklar 2 ve 7 yaşına geldiğinde yeniden değerlendirildi.
Araştırma sonuçlarına göre:
10 aylıkken bebekleriyle daha az ilgili olan babalar, ortak ebeveynlikte daha fazla sorun yaşadı. Bu babaların, ya geri çekildiği ya da çocuğun ilgisi için anneyle rekabete girdiği görüldü.
7 yaşına gelindiğinde ise bu çocuklarda bazı olumsuz kalp ve metabolik sağlık göstergelerine daha sık rastlandı.
Bunlar arasında; yüksek iltihap göstergeleri, yüksek kan şekeri, artmış risk belirteçleri yer aldı.

Türk araştırmacı dikkat çekti

Araştırmanın yazarlarından Alp Aytuğlu, annelerin davranışları için aynı bağlantının bulunmadığını belirterek şu noktaya dikkat çekti:

Aile dinamiklerinde herkesin, yani hem anne hem babanın etkili olmasını bekliyorduk. Ancak bu çalışmada anlamlı ilişki yalnızca babalarda görüldü.

Araştırmacılar, stresli aile ortamlarında büyüyen çocukların ileriki yaşamda obezite, diyabet ve erken ölüm gibi risklerle daha fazla karşılaştığını hatırlatıyor. Stres düzeyi; iltihap belirteçleri ve kan şekeri ölçümleri üzerinden izlenebiliyor.
Çalışmada ailelerin oyun sırasında kaydedilen 18 dakikalık video etkileşimleri incelendi. Ebeveynlerin: duyarlılığı, olumlu duygusal tepkileri, ekabetçi ya da geri çekilen davranışları puanlandı.
7 yaş ölçümlerinde çocuklardan alınan kan örneklerinde iki önemli biyolojik gösterge öne çıktı:
C-reaktif protein (CRP)
Glikozillenmiş hemoglobin (HbA1c)
Ortak ebeveynliği daha uyumlu olan ailelerin çocuklarında bu risk göstergeleri daha düşük çıktı.

‘Baba hassasiyeti hipotezi’

Araştırmacılar sonucu açıklamak için ‘baba hassasiyeti hipotezi’ kavramını ortaya koydu. Buna göre babalar, ebeveynler arası gerilime karşı daha duygusal tepki verebiliyor ve bu durum tüm aile iklimini etkileyebiliyor.
Ancak uzmanlar nedensellik konusunda uyarıyor. Çalışma ilişkisel olduğu için, babanın davranışının doğrudan sağlık sorununa yol açtığı kesin olarak söylenemiyor. Genetik yatkınlık ve sosyoekonomik faktörler de rol oynayabilir.
