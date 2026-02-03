https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/abd-ozel-temsilcisi-witkoff-iran-muzakereleri-oncesi-israilde-1103237585.html
ABD Özel Temsilcisi Witkoff, İran müzakereleri öncesi İsrail’de
ABD Özel Temsilcisi Witkoff, İran müzakereleri öncesi İsrail’de
Sputnik Türkiye
İsrail'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İstanbul’da yapılması planlanan İran-ABD müzakereleri öncesi İsrail’de Netanyahu ile... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T19:48+0300
2026-02-03T19:48+0300
2026-02-03T19:48+0300
dünya
abd
steve witkoff
i̇srail
i̇ran
abd
haberler
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281179_0:78:1024:654_1920x0_80_0_0_369820b85ac4a1c9c8e954e0c8f5b578.jpg
The Times of Israel gazetesine İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Witkoff ile Benjamin Netanyahu'ya Batı Kudüs'te yapılan toplantıda İsrail güvenlik servislerinin başkanlarının eşlik ettiği bildirildi.Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff ile Netanyahu'nun ele alacağı konulara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.İsrail'de birçok kesimin varlığına karşı çıktığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Refah Sınır Kapısı’nın kısıtlı olarak yaya geçişlerine açılmasının ardından yönetimi devralmak üzere bu hafta Gazze’ye girmesi bekleniyor.Arakçi görüşmesi öncesiÖte yandan İsrail basını, görüşmenin Witkoff'un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı ele almak üzere 6 Şubat'ta İstanbul'da bir araya gelecek olmasından önce gerçekleştiğine dikkat çekti.İsrail basınına göre, Netanyahu'nun ABD'yi müzakerelerde "sert bir tavır almaya zorlaması" bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/istanbulda-yapilmasi-planlanan-abd-iran-muzakerelerine-iliskin-yeni-detay-bolge-ulkeleri-de-davet-1103225302.html
i̇srail
i̇ran
abd
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281179_25:0:1000:731_1920x0_80_0_0_0c964d1434edd8fe4c76dd210426f8bf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, steve witkoff, i̇srail, i̇ran, abd, haberler, i̇stanbul
abd, steve witkoff, i̇srail, i̇ran, abd, haberler, i̇stanbul
ABD Özel Temsilcisi Witkoff, İran müzakereleri öncesi İsrail’de
İsrail'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İstanbul’da yapılması planlanan İran-ABD müzakereleri öncesi İsrail’de Netanyahu ile görüşüyor.
The Times of Israel gazetesine İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Witkoff ile Benjamin Netanyahu'ya Batı Kudüs'te yapılan toplantıda İsrail güvenlik servislerinin başkanlarının eşlik ettiği bildirildi.
Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff ile Netanyahu'nun ele alacağı konulara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
İsrail'de birçok kesimin varlığına karşı çıktığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Refah Sınır Kapısı’nın kısıtlı olarak yaya geçişlerine açılmasının ardından yönetimi devralmak üzere bu hafta Gazze’ye girmesi bekleniyor.
Öte yandan İsrail basını, görüşmenin Witkoff'un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı ele almak üzere 6 Şubat'ta İstanbul'da bir araya gelecek olmasından önce gerçekleştiğine dikkat çekti.
İsrail basınına göre, Netanyahu'nun ABD'yi müzakerelerde "sert bir tavır almaya zorlaması" bekleniyor.