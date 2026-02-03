Türkiye
ABD Özel Temsilcisi Witkoff, İran müzakereleri öncesi İsrail’de
ABD Özel Temsilcisi Witkoff, İran müzakereleri öncesi İsrail’de
ABD Özel Temsilcisi Witkoff, İran müzakereleri öncesi İsrail’de

19:48 03.02.2026
İsrail'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İstanbul’da yapılması planlanan İran-ABD müzakereleri öncesi İsrail’de Netanyahu ile görüşüyor.
The Times of Israel gazetesine İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Witkoff ile Benjamin Netanyahu'ya Batı Kudüs'te yapılan toplantıda İsrail güvenlik servislerinin başkanlarının eşlik ettiği bildirildi.
Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff ile Netanyahu'nun ele alacağı konulara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
İsrail'de birçok kesimin varlığına karşı çıktığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Refah Sınır Kapısı’nın kısıtlı olarak yaya geçişlerine açılmasının ardından yönetimi devralmak üzere bu hafta Gazze’ye girmesi bekleniyor.

Arakçi görüşmesi öncesi

Öte yandan İsrail basını, görüşmenin Witkoff'un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı ele almak üzere 6 Şubat'ta İstanbul'da bir araya gelecek olmasından önce gerçekleştiğine dikkat çekti.
İsrail basınına göre, Netanyahu'nun ABD'yi müzakerelerde "sert bir tavır almaya zorlaması" bekleniyor.
ABD-İran görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
DÜNYA
İstanbul'da yapılması planlanan ABD-İran müzakerelerinde yeni gelişme: 6 ülkeye davet
12:45
