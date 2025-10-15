https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/turkiyede-bulunan-nadir-toprak-elementleri-ne-1100220643.html

Türkiye'de bulunan nadir toprak elementleri ne?

Türkiye, yüksek teknoloji üretimi için kritik öneme sahip nadir toprak elementleri (NTE) bakımından dünyanın dikkat çeken ülkeleri arasında yer alıyor. Peki... 15.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-15T23:24+0300

2025-10-15T23:24+0300

2025-10-15T23:25+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100220472_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4d94692a1855f43c999fba9b2349e895.jpg

Türkiye, nadir toprak elementlerinde dünya sahnesine çıkıyor.Gündeme gelen başlıca nadir toprak elementleri arasında lantan, seryum, praseodim, neodim, samaryum, evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, iterbiyum ve itriyum Türkiye'de bulunuyor.Ülke genelinde önemli rezervlere sahip sahaların başında Eskişehir Beylikova geliyor. Yaklaşık 694 milyon tonluk rezerviyle Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük NTE kaynağı olarak gösterilen bölgede, lantan, seryum, neodim ve praseodim açısından zengin yataklar bulunuyor. Bunun yanı sıra Malatya Kuluncak, Manisa Kula ve Isparta Aksu-Sütçüler bölgelerinde de farklı oranlarda nadir toprak elementi tespit edildi.Bu elementler; elektronik sektöründe ekran, mıknatıs ve batarya üretiminde, savunma sanayisinde radar ve füze sistemlerinde, enerji alanında ise rüzgar türbinleri ve elektrikli araç motorlarında kullanılıyor.

türki̇ye

2025

