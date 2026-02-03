Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/13-yasindaki-cocuk-suruklenen-ailesini-kurtarmak-icin-kilometrelerce-yuzdu-1103221530.html
13 yaşındaki çocuk, sürüklenen ailesini kurtarmak için kilometrelerce yüzdü
13 yaşındaki çocuk, sürüklenen ailesini kurtarmak için kilometrelerce yüzdü
Sputnik Türkiye
Avustralya’da denize sürüklenen annesi ve iki kardeşini kurtarmak için saatlerce yüzerek yardım çağıran 13 yaşındaki çocuk, “insanüstü” çabasıyla takdir... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-03T10:44+0300
2026-02-03T10:53+0300
yaşam
avustralya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103222234_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_aab736b70e57fb25131266e5e1caadc3.jpg
Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletinde 13 yaşındaki bir çocuk, denizde mahsur kalan annesi ve iki kardeşini kurtarmak için verdiği mücadeleyle gündem oldu. Polis, Geographe Bay sahilinde paddleboard ve kano yapan ailenin 30 Ocak cuma günü çıkan kuvvetli rüzgâr nedeniyle denize doğru sürüklendiğini açıkladı.Ailesini kurtarmak için kıyıya dönüp yardım istemeye çalışan çocuk, kanosunun su alması üzerine kalan mesafeyi yüzerek kat etti. Yaklaşık 4 kilometre boyunca zorlu deniz koşullarında yüzen çocuk, yerel saatle 18.00 sularında kıyıya ulaşarak yetkililere haber verdi.4 saat yüzmüşNaturaliste Volunteer Marine Rescue Group, çocuğun gösterdiği cesareti “olağanüstü” olarak nitelendirerek çocuğun ilk iki saat can yeleğiyle yüzdüğünü, daha sonra bununla ilerleyemeyeceğini düşünerek yeleği çıkarıp iki saat daha yüzmeye devam ettiğini ifade etti.Küçük çocuğun polise ulaşmasıyla Quindalup Plajı yakınlarında geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Polis, 47 yaşındaki annenin 12 yaşındaki oğlu ve 8 yaşındaki kızının akşam saat 20.30 civarında bir kurtarma helikopteri tarafından yaklaşık 14 kilometre açıkta, bir paddleboard’a tutunmuş halde bulunduğunu duyurdu.Yetkililer, gönüllü deniz kurtarma ekibine ait bir teknenin bölgeye yönlendirildiğini ve üç kişinin güvenli şekilde karaya çıkarıldığını bildirdi. Polis, annenin ve çocukların can yeleği giymelerinin hayatta kalmalarında önemli rol oynadığını vurguladı.Olayın ardından açıklama yapan polis, deniz koşullarının çok hızlı değişebileceğine dikkat çekerek, “13 yaşındaki çocuğun cesareti ve kararlılığı, annesi ve kardeşlerinin hayatını kurtardı” dedi.Aile, sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken daha sonra taburcu edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/norvec-veliaht-prensinin-uvey-oglu-cinsel-saldiri-davasi-oncesi-yeniden-gozaltina-alindi-1103220970.html
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/03/1103222234_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_17b22e00483138a7a4568cdbef948ec7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avustralya
avustralya

13 yaşındaki çocuk, sürüklenen ailesini kurtarmak için kilometrelerce yüzdü

10:44 03.02.2026 (güncellendi: 10:53 03.02.2026)
© AP Photo / Manish SwarupGeographe Bay, Avustralya
Geographe Bay, Avustralya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Manish Swarup
Abone ol
Avustralya’da denize sürüklenen annesi ve iki kardeşini kurtarmak için saatlerce yüzerek yardım çağıran 13 yaşındaki çocuk, “insanüstü” çabasıyla takdir topladı. Aile, yaklaşık 14 kilometre açıkta sağ olarak bulundu.
Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletinde 13 yaşındaki bir çocuk, denizde mahsur kalan annesi ve iki kardeşini kurtarmak için verdiği mücadeleyle gündem oldu. Polis, Geographe Bay sahilinde paddleboard ve kano yapan ailenin 30 Ocak cuma günü çıkan kuvvetli rüzgâr nedeniyle denize doğru sürüklendiğini açıkladı.
Ailesini kurtarmak için kıyıya dönüp yardım istemeye çalışan çocuk, kanosunun su alması üzerine kalan mesafeyi yüzerek kat etti.
Yaklaşık 4 kilometre boyunca zorlu deniz koşullarında yüzen çocuk, yerel saatle 18.00 sularında kıyıya ulaşarak yetkililere haber verdi.

4 saat yüzmüş

Naturaliste Volunteer Marine Rescue Group, çocuğun gösterdiği cesareti “olağanüstü” olarak nitelendirerek çocuğun ilk iki saat can yeleğiyle yüzdüğünü, daha sonra bununla ilerleyemeyeceğini düşünerek yeleği çıkarıp iki saat daha yüzmeye devam ettiğini ifade etti.
Küçük çocuğun polise ulaşmasıyla Quindalup Plajı yakınlarında geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
Polis, 47 yaşındaki annenin 12 yaşındaki oğlu ve 8 yaşındaki kızının akşam saat 20.30 civarında bir kurtarma helikopteri tarafından yaklaşık 14 kilometre açıkta, bir paddleboard’a tutunmuş halde bulunduğunu duyurdu.
Yetkililer, gönüllü deniz kurtarma ekibine ait bir teknenin bölgeye yönlendirildiğini ve üç kişinin güvenli şekilde karaya çıkarıldığını bildirdi. Polis, annenin ve çocukların can yeleği giymelerinin hayatta kalmalarında önemli rol oynadığını vurguladı.
Olayın ardından açıklama yapan polis, deniz koşullarının çok hızlı değişebileceğine dikkat çekerek, “13 yaşındaki çocuğun cesareti ve kararlılığı, annesi ve kardeşlerinin hayatını kurtardı” dedi.
Aile, sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken daha sonra taburcu edildi.
Norveç Prensesi Mette-Marit’in oğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2026
DÜNYA
Norveç Veliaht Prensi'nin üvey oğlu 'cinsel saldırı' davası öncesi yeniden gözaltına alındı
09:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала