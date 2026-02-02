https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/yeni-epstein-belgeleri-mossada-ifsa-tehdidi-1103212143.html

Yeni Epstein belgeleri: Mossad'a 'ifşa' tehdidi

Yeni Epstein belgeleri: Mossad’a ‘ifşa’ tehdidi

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Epstein'a... 02.02.2026

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche’ın, Epstein’a yönelik soruşturma kapsamında 3 milyondan fazla yeni dosyanın kamuoyuyla paylaşıldığını bildirmesinin ardından belgelerde çeşitli detaylar ortaya çıktı.Buna göre, 15 Mart 2018 tarihli bir e-postada Epstein, kız arkadaşının medya patronu babası Robert Maxwell'in ‘çöküşteki imparatorluğunu kurtarmak için’ Mossad'dan 400 milyon sterlin istediğini, aksi takdirde onlar için yaptığı her şeyi ifşa etmekle tehdit ettiğini aktarıyor.E-postada Maxwell'in dönemin İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'a, ABD Başkanı Ronald Reagan'a ve Avrupa'nın güç odaklarına serbest erişimi olduğu belirtilerek, kendisini İsrail'in "gayri resmi büyükelçisi" olarak atadığı ifadesi yer alıyor.‘Seni de kardeşin gibi boğarım’Jeffrey Epstein'in kardeşi Mark Epstein'e 2020 Mayıs'ta gelen bir e-postada, "Seni de kardeşin gibi boğarım" ifadelerinin yer aldığı görüldü.Jeffrey'in ölümünden bir yıl sonra kardeşi Mark Epstein'e ve avukatı Stacey Richman'a gönderilen e-postalarda bu kişilerin, çocuklarının öldürülmesiyle tehdit edildikleri ortaya çıktı.Mark Epstein'i tehdit eden kişinin, kendisine iki seçenek sunduğu, bunların da Mark'ın mahkemeye Jeffrey ile ortak hareket ettiğini itiraf etmesi ya da ailesinin öldürülmesinin olduğu anlaşılıyor.‘Yahudiler ve Yahudi olmayanlar arasında savaş var’Epstein'in 5 Nisan 2017 tarihinde gazeteci Michael Wolff'a gönderdiği bir e-postada, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'un görevden alınmasıyla ilgili bir haberi gönderdiği, Wolff'un ise bu habere karşılık "Yahudiler ve Yahudi olmayanlar arasında savaş var. Şu anda Yahudiler kazanıyor" ifadelerini kullandığı görülüyor.23 Haziran 2018 tarihli başka bir e-postada ise Epstein'in "Yemek masasında 'Siz sağ görüşlüler neden bu kadar Yahudi düşmanısınız?' diye sordum. Biri 'Tarihsel olarak hepimiz biliyoruz ki, hükümetlerin arkasında ipleri tutanlar aslında Yahudiler'" dedi.Ben de "Kimler?" dedim ve biri beni işaret etti. Ve hepsi kahkahalarla gülmeye başladı. Ben mi?" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.Jeffrey Epstein olayı

