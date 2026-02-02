Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/yasa-disi-bahis-sorusturmasi-seref-yazicinin--500-milyon-dolarlik-kripto-varligina-el-konuldu-1103200816.html
Yasa dışı bahis soruşturması: Şeref Yazıcı'nın 500 milyon dolarlık kripto varlığına el konuldu
Yasa dışı bahis soruşturması: Şeref Yazıcı'nın 500 milyon dolarlık kripto varlığına el konuldu
Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aranan Şeref Yazıcı’ya ait 500 milyon dolar değerindeki kripto para varlığına el konuldu. 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T12:28+0300
2026-02-02T12:28+0300
türki̇ye
bahis
yasa dışı bahis
masak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098589682_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_122eb9af8536d91c3cdd8c305d58c981.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında önemli bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında aranan şüpheli Şeref Yazıcı’ya ait 500 milyon dolar değerindeki kripto para hesaplarına el konuldu.MASAK raporu haksız kazancı ortaya koyduVeysel Şahin hakkında yürütülen soruşturma dosyasında, Şahin ile irtibatlı olduğu tespit edilen Şeref Yazıcı’nın, yasa dışı bahis platformları üzerinden bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sağladığı belirlendi. Bu kapsamda hazırlanan MASAK raporunda, Yazıcı’nın haksız kazanç elde ettiğine dair bulgulara yer verildi.Tüm mal varlıklarına el konulduMASAK analizleri doğrultusunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasını önlemek amacıyla Yazıcı’ya ait taşınır ve taşınmaz mallar, şirket ve ortaklık payları, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesapları ile kripto para piyasası ve borsalarında bulunan varlıklarına resen el konuldu.500 milyon dolarlık kripto varlık dondurulduSoruşturma kapsamında, Şeref Yazıcı’ya ait olduğu belirlenen 500 milyon dolar değerindeki kripto varlıkların, hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulduğu öğrenildi. Bu adımın, olası mal kaçırma girişimlerinin önüne geçmek amacıyla atıldığı belirtildi.Hakkında yakalama kararı bulunan Şeref Yazıcı’nın Türkiye’ye iade işlemleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/kredi-karti-kullaniminda-yeni-uygulama-limit-dususu-nasil-olacak-kurallar-neler-kimler-karardan-1103195074.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098589682_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f82fc1834e58902ba638d760a550cf3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bahis, yasa dışı bahis, masak
bahis, yasa dışı bahis, masak

Yasa dışı bahis soruşturması: Şeref Yazıcı'nın 500 milyon dolarlık kripto varlığına el konuldu

12:28 02.02.2026
© AAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
© AA
Abone ol
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aranan Şeref Yazıcı’ya ait 500 milyon dolar değerindeki kripto para varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında önemli bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında aranan şüpheli Şeref Yazıcı’ya ait 500 milyon dolar değerindeki kripto para hesaplarına el konuldu.

MASAK raporu haksız kazancı ortaya koydu

Veysel Şahin hakkında yürütülen soruşturma dosyasında, Şahin ile irtibatlı olduğu tespit edilen Şeref Yazıcı’nın, yasa dışı bahis platformları üzerinden bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sağladığı belirlendi. Bu kapsamda hazırlanan MASAK raporunda, Yazıcı’nın haksız kazanç elde ettiğine dair bulgulara yer verildi.

Tüm mal varlıklarına el konuldu

MASAK analizleri doğrultusunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasını önlemek amacıyla Yazıcı’ya ait taşınır ve taşınmaz mallar, şirket ve ortaklık payları, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesapları ile kripto para piyasası ve borsalarında bulunan varlıklarına resen el konuldu.

500 milyon dolarlık kripto varlık donduruldu

Soruşturma kapsamında, Şeref Yazıcı’ya ait olduğu belirlenen 500 milyon dolar değerindeki kripto varlıkların, hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulduğu öğrenildi. Bu adımın, olası mal kaçırma girişimlerinin önüne geçmek amacıyla atıldığı belirtildi.
Hakkında yakalama kararı bulunan Şeref Yazıcı’nın Türkiye’ye iade işlemleri devam ediyor.
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
EKONOMİ
Kredi kartı kullanımında yeni uygulama: Limit düşüşü nasıl olacak, kurallar neler? Kimler karardan etkilenmiyor?
10:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала