https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/yasa-disi-bahis-sorusturmasi-seref-yazicinin--500-milyon-dolarlik-kripto-varligina-el-konuldu-1103200816.html
Yasa dışı bahis soruşturması: Şeref Yazıcı'nın 500 milyon dolarlık kripto varlığına el konuldu
Yasa dışı bahis soruşturması: Şeref Yazıcı'nın 500 milyon dolarlık kripto varlığına el konuldu
Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aranan Şeref Yazıcı’ya ait 500 milyon dolar değerindeki kripto para varlığına el konuldu. 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T12:28+0300
2026-02-02T12:28+0300
2026-02-02T12:28+0300
türki̇ye
bahis
yasa dışı bahis
masak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098589682_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_122eb9af8536d91c3cdd8c305d58c981.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında önemli bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında aranan şüpheli Şeref Yazıcı’ya ait 500 milyon dolar değerindeki kripto para hesaplarına el konuldu.MASAK raporu haksız kazancı ortaya koyduVeysel Şahin hakkında yürütülen soruşturma dosyasında, Şahin ile irtibatlı olduğu tespit edilen Şeref Yazıcı’nın, yasa dışı bahis platformları üzerinden bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sağladığı belirlendi. Bu kapsamda hazırlanan MASAK raporunda, Yazıcı’nın haksız kazanç elde ettiğine dair bulgulara yer verildi.Tüm mal varlıklarına el konulduMASAK analizleri doğrultusunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasını önlemek amacıyla Yazıcı’ya ait taşınır ve taşınmaz mallar, şirket ve ortaklık payları, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesapları ile kripto para piyasası ve borsalarında bulunan varlıklarına resen el konuldu.500 milyon dolarlık kripto varlık dondurulduSoruşturma kapsamında, Şeref Yazıcı’ya ait olduğu belirlenen 500 milyon dolar değerindeki kripto varlıkların, hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulduğu öğrenildi. Bu adımın, olası mal kaçırma girişimlerinin önüne geçmek amacıyla atıldığı belirtildi.Hakkında yakalama kararı bulunan Şeref Yazıcı’nın Türkiye’ye iade işlemleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/kredi-karti-kullaniminda-yeni-uygulama-limit-dususu-nasil-olacak-kurallar-neler-kimler-karardan-1103195074.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098589682_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f82fc1834e58902ba638d760a550cf3d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bahis, yasa dışı bahis, masak
bahis, yasa dışı bahis, masak
Yasa dışı bahis soruşturması: Şeref Yazıcı'nın 500 milyon dolarlık kripto varlığına el konuldu
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aranan Şeref Yazıcı’ya ait 500 milyon dolar değerindeki kripto para varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında önemli bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında aranan şüpheli Şeref Yazıcı’ya ait 500 milyon dolar değerindeki kripto para hesaplarına el konuldu.
MASAK raporu haksız kazancı ortaya koydu
Veysel Şahin hakkında yürütülen soruşturma dosyasında, Şahin ile irtibatlı olduğu tespit edilen Şeref Yazıcı’nın, yasa dışı bahis platformları üzerinden bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sağladığı belirlendi. Bu kapsamda hazırlanan MASAK raporunda, Yazıcı’nın haksız kazanç elde ettiğine dair bulgulara yer verildi.
Tüm mal varlıklarına el konuldu
MASAK analizleri doğrultusunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasını önlemek amacıyla Yazıcı’ya ait taşınır ve taşınmaz mallar, şirket ve ortaklık payları, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesapları ile kripto para piyasası ve borsalarında bulunan varlıklarına resen el konuldu.
500 milyon dolarlık kripto varlık donduruldu
Soruşturma kapsamında, Şeref Yazıcı’ya ait olduğu belirlenen 500 milyon dolar değerindeki kripto varlıkların, hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulduğu öğrenildi. Bu adımın, olası mal kaçırma girişimlerinin önüne geçmek amacıyla atıldığı belirtildi.
Hakkında yakalama kararı bulunan Şeref Yazıcı’nın Türkiye’ye iade işlemleri devam ediyor.