Kredi kartı kullanımında yeni uygulama: Limit düşüşü nasıl olacak, kurallar neler? Kimler karardan etkilenmiyor?
© AAKredi kartı
© AA
BDDK, kredi kartları ve kredilerde yeni kararları devreye aldı. Vatandaşın kredi kartı limitlerinde kurallar değişti; 400 bin TL’nin üzerindeki kartlarda kullanıma göre limit düşüşü olabilecek. Öte yandan konut alıcısının beklediği kredi erişimini kolaylaştıran adım da atıldı. Kredi kullanım oranında sıfır ve ikinci el konut ayrımı ortadan kalktı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aldığı bir dizi kararla kredi kartları ve kredilerde değişikliğe gitti.
BDDK ne diyor?
Kart hamillerinin, tüm bankalardaki toplam kart limitlerinin 400 bin TL’nin üzerinde olması halinde, son bir yıl içerisindeki en yüksek harcamanın yapıldığı hesap kesim tarihindeki kullanılmayan kart limitlerinin, bankalarca kısmi bir oranda azaltılması kararlaştırıldı.
Düşük limitlilere koruma, aktif kullanılmayan limite sınırlama
Böylece ilk aşamada düşük kredi kartı limitine sahip dar ve orta gelirli müşterilerin mevcut limitleri korunacak, diğer müşterilerin ise aktif olarak kullanmadıkları yüksek kredi kartı limitleri, gelir düzeyleriyle uyumlu hale getirilecek.
Bu şekilde, borçluluğun gelirle uyumu ve sürdürülebilir ödeme performansının sağlanması desteklenecek.
Yüzde 50 ile yüzde 80 oranında düşüş
Bu kapsamda:
Toplam kredi kartı limiti 400 bin TL’nin üzerinde ve 750 bin TL’nin altında olanların kart limitleri, kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemdeki tutarın yüzde 50’si kadar azaltılacak.
Toplam kredi kartı limiti 750 bin TL’nin üzerinde olanların kart limitleri ise aynı yönteme göre yüzde 80 oranında düşürülecek.
Limit azaltım işlemleri 15 Şubat’a kadar tamamlanacak. Bankalar, tüm kart limitlerini 1 Ocak 2027’ye kadar müşterilerin aylık ya da yıllık ortalama gelirleriyle uyumlu hale getirecek.
Kredi kartı limiti toplamı 400 bin lira ile 750 bin lira olanlar: Nasıl etkilenecekler?
Örnek 1:
Hürriyet'in haberine göre bir kişinin tüm kredi kartlarının limitleri toplamının 700 bin lira olması halinde; 2025 yılının haziran ayında en yüksek harcaması 600 bin lira oldu. Toplam limitten en yüksek aydaki total harcama çıkarılıyor. Yani 700 bin liradan 600 bin lira çıkarıldığında 100 bin lira kalıyor. 400 ile 750 bin liralık limit içinde olduğu için yüzde 50 azalacak, 50 bin liraya denk geliyor. Bu kişinin yeni limiti 650 bin liraya düşecek.
Örnek 2: Toplam kredi kartı limiti 450 bin lira, en yüksek aylık harcaması 2025 yılının nisan ayında 200 bin lira oldu. 250 bin lira kullanılmayan limit. Düşürülecek limit 125 bin lira. Yeni toplam limit 325 bin lira olacak.
Limit toplamı 750 bin liranın üzerindeyse nasıl olacak?
Örnek 3:
Tüm kredi kartlarının limiti 850 bin lira olduğu varsayımına göre ise en yüksek geçen yıl mayıs ayında 400 bin liralık harcama yapılması halinde: 450 bin lira kullanılmayan limitin yüzde 80'i düşecek. Düşürülecek limit 360 bin lira. Yeni limit 490 bin lira olacak.
BDDK'dan yüzde 75 açıklaması
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılan makro ihtiyati önlemlerin daha anlaşılır hale getirilmesi adına, söz konusu kararlara ilişkin açıklama yapıldı.
Sektörde Aralık 2025’te 40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısı bulunmakta olup, bunun 30,6 milyonu yani yüzde 75’i 400 bin lira altında kredi kartı limitine sahiptir. Yani kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75’i söz konusu karardan etkilenmemektedir. 750 bin lira altında kredi kartı kullanıcısının toplam kredi kartı sahipliği içerisindeki oranı ise yaklaşık yüzde 90 düzeyindedir. 750 bin lira üzerinde limite sahip olanların kredi kartı toplam limitinden aldıkları pay yüzde 48 seviyesinde olup, bu kullanıcıların kredi kartı doluluk oranları yaklaşık yüzde 20’dir.
Kimler etkilenmiyor? 400 bin liraya kadar kredi kartı limitlerinde kesinti yapılmayacak
Açıklamada, müşteri mağduriyetine yer vermemek amacıyla, son bir yıldaki harcamaların dikkate alındığı ve harcamanın en yüksek olduğu aydaki limitin de belirli bir oranda azaltılması kuralının getirildiği bildirildi.
400 bin lira kredi kartı limiti olan bir kart kullanıcısının kredi kartı limitlerinde herhangi bir kesintiye gidilmeyeceğine işaret edilen açıklamada, "Ayrıca bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirlerini teyit etmek suretiyle gelirlerinin 4 katına kadar kredi kartı limiti kullanmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır. 'Kredili Mevduat Hesabına (KMH) İlişkin Düzenleme' kısmında, eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tanınan KMH limitleri bu limitlere ilişkin sınırlamadan muaf tutulmuştur." ifadelerine yer verildi.
“Bireysel Kredi Kartı Borçlarının ve İhtiyaç Kredilerinin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Düzenleme” ile finansal tüketicinin korunması ve sürdürülebilir bir ödeme performansının sağlanmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kredi kartlarında yapılan düzenleme ile bu türden yapılandırmaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Son olarak 'Konut Kredilerinde Kredi Değer Oranı Değişikliğine İlişkin Düzenleme' ile alt gelir gruplarının ilk evlerini almaları konusunda desteklenmelerine yönelik olarak temelde birinci el ve ikinci el konut ayrımı kaldırılmış ve karar metninde belirtildiği şekliyle birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Sonuç olarak temelde finansal istikrarın korunması amacıyla Finansal İstikrar Komitesi bünyesinde gerçekleştirilen değerlendirmeler çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla bahse konu kararlar alınmıştır."