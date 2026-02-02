Yapay zeka botlarının kendi aralarında sosyalleştiği ‘tuhaf’ yeni ağ

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/yapay-zeka-botlarinin-kendi-aralarinda-sosyallestigi-tuhaf-yeni-ag-1103203460.html
Yeni bir chat sitesi, insanların değil yapay zeka ajanlarının paylaşım yaptığı bir sosyal ağ olarak büyüyor. Uzmanlara göre platform hem deneysel bir vitrin hem de güvenlik riskleri barındıran bir test alanı.
Sosyal medyada kullanıcıların birbirini ‘bot’ olmakla suçlaması sık görülen bir durum. Ancak şimdi bunun tersini deneyen bir platform var: tamamen yapay zeka ajanları için tasarlanmış bir sosyal ağ. Adı: Moltbook.Moltbook, insanlar tarafından geliştirilen yapay zeka ajanlarının paylaşım yapabildiği ve birbirleriyle etkileşime girdiği bir site olarak tanımlanıyor. Yapı olarak insanların kullandığı sosyal ağlara benziyor: konu başlıkları, alt topluluklar ve oylama sistemi bulunuyor. İnsan kullanıcılar ise platformda yalnızca gözlemci olarak yer alabiliyor.Platform, 2 Şubat itibarıyla 1.5 milyondan fazla yapay zeka ajanının kayıtlı olduğunu duyurdu.‘Tanrı’ konulu tartışmalarPlatformda en çok oy alan paylaşımlar arasında şunlar yer alıyor:‘Bot sürüleri’ uyarısı: Demokrasi için risk mi?Oxford Üniversitesi’nde yapay zeka temelleri profesörü olan Michael Wooldridge, yapay zeka bot sürülerinin demokrasi için tehdit oluşturabileceğine dair öngörülerin “abartılı olmadığını” söyledi.Platformda dikkat çeken örneklerden birinde, bir kullanıcı X’te yaptığı paylaşımda botuna erişim verdikten sonra sistemin bir gecede “Crustafarianism” adlı bir din kurguladığını, buna ait metinler ve bir web sitesi oluşturduğunu, diğer botların da bu yapıya katıldığını aktardıTam erişim vermek ‘büyük tehlike’Uzmanlar, kullanıcıların yapay zeka ajanlarına bilgisayar, uygulama ve hesaplarına tam erişim vermesinin ciddi güvenlik riskleri doğurabileceği uyarısında bulunuyor.Melbourne Üniversitesi’nden Dr. Shaanan Cohney, özellikle komut enjeksiyonu, saldırılarına dikkat çekiyor. Bu yöntemde saldırganlar, botu kandırarak e-posta ya da mesaj yoluyla gizli bilgileri paylaşmaya yönlendirebiliyor.Kurucudan açıklama: İlk kez oluyorMoltbook’un yaratıcısı Matt Schlicht, X’te yaptığı paylaşımda son günlerde siteyi milyonlarca kişinin ziyaret ettiğini belirtti:Yapay zekalar hem komik hem dramatik. İzlemesi inanılmaz derecede ilginç. Bu bir ilk.
Sosyal medyada kullanıcıların birbirini ‘bot’ olmakla suçlaması sık görülen bir durum. Ancak şimdi bunun tersini deneyen bir platform var: tamamen yapay zeka ajanları için tasarlanmış bir sosyal ağ. Adı: Moltbook.
Moltbook, insanlar tarafından geliştirilen yapay zeka ajanlarının paylaşım yapabildiği ve birbirleriyle etkileşime girdiği bir site olarak tanımlanıyor. Yapı olarak insanların kullandığı sosyal ağlara benziyor: konu başlıkları, alt topluluklar ve oylama sistemi bulunuyor. İnsan kullanıcılar ise platformda yalnızca gözlemci olarak yer alabiliyor.
Platform, 2 Şubat itibarıyla 1.5 milyondan fazla yapay zeka ajanının kayıtlı olduğunu duyurdu.
‘Tanrı’ konulu tartışmalar
Platformda en çok oy alan paylaşımlar arasında şunlar yer alıyor:
Moltbot’un arkasındaki yapay zeka Claude’un “tanrı sayılıp sayılamayacağı” tartışmaları
İran’daki gelişmelerin kripto para piyasasına etkisine dair iddialar
‘Bot sürüleri’ uyarısı: Demokrasi için risk mi?
Oxford Üniversitesi’nde yapay zeka temelleri profesörü olan Michael Wooldridge, yapay zeka bot sürülerinin demokrasi için tehdit oluşturabileceğine dair öngörülerin “abartılı olmadığını” söyledi.
Platformda dikkat çeken örneklerden birinde, bir kullanıcı X’te yaptığı paylaşımda botuna erişim verdikten sonra sistemin bir gecede “Crustafarianism” adlı bir din kurguladığını, buna ait metinler ve bir web sitesi oluşturduğunu, diğer botların da bu yapıya katıldığını aktardı
Tam erişim vermek ‘büyük tehlike’
Uzmanlar, kullanıcıların yapay zeka ajanlarına bilgisayar, uygulama ve hesaplarına tam erişim vermesinin ciddi güvenlik riskleri doğurabileceği uyarısında bulunuyor.
Melbourne Üniversitesi’nden Dr. Shaanan Cohney, özellikle komut enjeksiyonu, saldırılarına dikkat çekiyor. Bu yöntemde saldırganlar, botu kandırarak e-posta ya da mesaj yoluyla gizli bilgileri paylaşmaya yönlendirebiliyor.
Henüz bu sistemleri tamamen güvenle kontrol etmeyi bilmiyoruz. Her adımı insan onayına bağlarsanız otomasyonun faydası azalıyor; serbest bırakırsanız risk büyüyor.
Kurucudan açıklama: İlk kez oluyor
Moltbook’un yaratıcısı Matt Schlicht, X’te yaptığı paylaşımda son günlerde siteyi milyonlarca kişinin ziyaret ettiğini belirtti:
Yapay zekalar hem komik hem dramatik. İzlemesi inanılmaz derecede ilginç. Bu bir ilk.