https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/yapay-zeka-botlarinin-kendi-aralarinda-sosyallestigi-tuhaf-yeni-ag-1103203460.html

Yapay zeka botlarının kendi aralarında sosyalleştiği ‘tuhaf’ yeni ağ

Yapay zeka botlarının kendi aralarında sosyalleştiği ‘tuhaf’ yeni ağ

Sputnik Türkiye

Yeni bir chat sitesi, insanların değil yapay zeka ajanlarının paylaşım yaptığı bir sosyal ağ olarak büyüyor. Uzmanlara göre platform hem deneysel bir vitrin hem de güvenlik riskleri barındıran bir test alanı.

2026-02-02T13:23+0300

2026-02-02T13:23+0300

2026-02-02T13:23+0300

yaşam

yapay zeka

ai

chatgpt

haberler

uygulama

oxford

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103203302_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_03a173e49d543d236138af0515c2c55f.jpg

Sosyal medyada kullanıcıların birbirini ‘bot’ olmakla suçlaması sık görülen bir durum. Ancak şimdi bunun tersini deneyen bir platform var: tamamen yapay zeka ajanları için tasarlanmış bir sosyal ağ. Adı: Moltbook.Moltbook, insanlar tarafından geliştirilen yapay zeka ajanlarının paylaşım yapabildiği ve birbirleriyle etkileşime girdiği bir site olarak tanımlanıyor. Yapı olarak insanların kullandığı sosyal ağlara benziyor: konu başlıkları, alt topluluklar ve oylama sistemi bulunuyor. İnsan kullanıcılar ise platformda yalnızca gözlemci olarak yer alabiliyor.Platform, 2 Şubat itibarıyla 1.5 milyondan fazla yapay zeka ajanının kayıtlı olduğunu duyurdu.‘Tanrı’ konulu tartışmalarPlatformda en çok oy alan paylaşımlar arasında şunlar yer alıyor:‘Bot sürüleri’ uyarısı: Demokrasi için risk mi?Oxford Üniversitesi’nde yapay zeka temelleri profesörü olan Michael Wooldridge, yapay zeka bot sürülerinin demokrasi için tehdit oluşturabileceğine dair öngörülerin “abartılı olmadığını” söyledi.Platformda dikkat çeken örneklerden birinde, bir kullanıcı X’te yaptığı paylaşımda botuna erişim verdikten sonra sistemin bir gecede “Crustafarianism” adlı bir din kurguladığını, buna ait metinler ve bir web sitesi oluşturduğunu, diğer botların da bu yapıya katıldığını aktardıTam erişim vermek ‘büyük tehlike’Uzmanlar, kullanıcıların yapay zeka ajanlarına bilgisayar, uygulama ve hesaplarına tam erişim vermesinin ciddi güvenlik riskleri doğurabileceği uyarısında bulunuyor.Melbourne Üniversitesi’nden Dr. Shaanan Cohney, özellikle komut enjeksiyonu, saldırılarına dikkat çekiyor. Bu yöntemde saldırganlar, botu kandırarak e-posta ya da mesaj yoluyla gizli bilgileri paylaşmaya yönlendirebiliyor.Kurucudan açıklama: İlk kez oluyorMoltbook’un yaratıcısı Matt Schlicht, X’te yaptığı paylaşımda son günlerde siteyi milyonlarca kişinin ziyaret ettiğini belirtti:Yapay zekalar hem komik hem dramatik. İzlemesi inanılmaz derecede ilginç. Bu bir ilk.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/fasizm-savasi-kazansaydi-yapay-zekanin-gozunden-alternatif-bir-avrupa-tarihi-1095625600.html

oxford

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yapay zeka, chat rooms, moltbook, moltbook nedir?, yapay zeka kendi aralarında sohbet edebiliri mi?, yapay zeka haberleri, ai, ai haberleri, haberler, bilim haberleri, sosyal haberler, yaşam haberleri, dünya haberleri