https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/fasizm-savasi-kazansaydi-yapay-zekanin-gozunden-alternatif-bir-avrupa-tarihi-1095625600.html
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Avrupa tarihi
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Avrupa tarihi
Sputnik Türkiye
Alternatif tarihte sıkça tartışılan senaryolardan biri, Adolf Hitler'in zaferinin ihtimali ve bunun olası sonuçları ile ilgili bir hipotez. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-24T14:00+0300
2025-04-24T14:00+0300
2025-04-24T14:00+0300
multi̇medya
vi̇deo
adolf hitler
nazi almanyası
büyük anavatan savaşı
sscb
rusya
yapay zeka
büyük zafer
9 mayıs zafer bayramı
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Sovyet birlikleri, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasaydı dünyaya ne olurdu? Sputnik, Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan Zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle arşiv belgelerine dayanılarak Hitler'in planlarının alternatif bir geleceğinin yazıldığı ve görsellerin yapay zeka tarafından oluşturulduğu kapsamlı bir proje dikkatinize sunuyor.
sscb
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Avrupa: Faşizm savaşı kazansaydı Yapay zekanın gözünden alternatif bir dünya tarihi
Sputnik Türkiye
Avrupa: Faşizm savaşı kazansaydı Yapay zekanın gözünden alternatif bir dünya tarihi
2025-04-24T14:00+0300
true
PT3M29S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vi̇deo, adolf hitler, nazi almanyası, büyük anavatan savaşı, sscb, rusya, yapay zeka, büyük zafer, 9 mayıs zafer bayramı, avrupa, 2. dünya savaşı, видео
vi̇deo, adolf hitler, nazi almanyası, büyük anavatan savaşı, sscb, rusya, yapay zeka, büyük zafer, 9 mayıs zafer bayramı, avrupa, 2. dünya savaşı, видео
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Avrupa tarihi
Alternatif tarihte sıkça tartışılan senaryolardan biri, Adolf Hitler'in zaferinin ihtimali ve bunun olası sonuçları ile ilgili bir hipotez.
Sovyet birlikleri, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasaydı dünyaya ne olurdu? Sputnik, Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan Zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle arşiv belgelerine dayanılarak Hitler'in planlarının alternatif bir geleceğinin yazıldığı ve görsellerin yapay zeka tarafından oluşturulduğu kapsamlı bir proje dikkatinize sunuyor.