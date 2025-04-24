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Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Avrupa tarihi
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Avrupa tarihi
Sputnik Türkiye
Alternatif tarihte sıkça tartışılan senaryolardan biri, Adolf Hitler'in zaferinin ihtimali ve bunun olası sonuçları ile ilgili bir hipotez. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
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Sovyet birlikleri, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasaydı dünyaya ne olurdu? Sputnik, Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan Zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle arşiv belgelerine dayanılarak Hitler'in planlarının alternatif bir geleceğinin yazıldığı ve görsellerin yapay zeka tarafından oluşturulduğu kapsamlı bir proje dikkatinize sunuyor.
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Avrupa: Faşizm savaşı kazansaydı Yapay zekanın gözünden alternatif bir dünya tarihi
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Avrupa: Faşizm savaşı kazansaydı Yapay zekanın gözünden alternatif bir dünya tarihi
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vi̇deo, adolf hitler, nazi almanyası, büyük anavatan savaşı, sscb, rusya, yapay zeka, büyük zafer, 9 mayıs zafer bayramı, avrupa, 2. dünya savaşı, видео
vi̇deo, adolf hitler, nazi almanyası, büyük anavatan savaşı, sscb, rusya, yapay zeka, büyük zafer, 9 mayıs zafer bayramı, avrupa, 2. dünya savaşı, видео

Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Avrupa tarihi

14:00 24.04.2025
© SputnikFaşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Avrupa tarihi
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Avrupa tarihi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
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Alternatif tarihte sıkça tartışılan senaryolardan biri, Adolf Hitler'in zaferinin ihtimali ve bunun olası sonuçları ile ilgili bir hipotez.
Sovyet birlikleri, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasaydı dünyaya ne olurdu? Sputnik, Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan Zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle arşiv belgelerine dayanılarak Hitler'in planlarının alternatif bir geleceğinin yazıldığı ve görsellerin yapay zeka tarafından oluşturulduğu kapsamlı bir proje dikkatinize sunuyor.
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