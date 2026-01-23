https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/ufuk-ozkana-donor-bulundu-mu-kardesi-umut-ozkan-son-durumu-acikladi-1102982471.html

Ufuk Özkan’a donör bulundu mu? Kardeşi Umut Özkan son durumu açıkladı

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavisi süren oyuncu Ufuk Özkan için donör arayışı devam ediyor. Kardeşi Umut Özkan, uygun donör bulunduğuna dair iddiaların...

“Geniş Aile”, “Oflu Hoca”, “Emret Komutanım” ve “Cenazemize Hoşgeldiniz” gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Oyuncunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, tedavi sürecinin yakından takip edildiği bildirildi.Uygun donör bulundu mu?Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ağabeyi için netleşmiş bir donör adayı bulunmadığını duyurdu. Kamuoyunda yer alan bazı paylaşımlara tepki gösteren Özkan, şu ifadeleri kullandı:“Gerçeğe aykırı, teyitsiz ve izinsiz yapılan bu tür paylaşımlar; hem toplumu yanlış bilgilendirmekte hem de devam eden tıbbi ve hukuki süreci doğrudan zorlaştırmaktadır. Organ nakli süreci, belirli etik kurallar ve yasal prosedürler çerçevesinde yürütülmektedir.”İnfluenza A nedeniyle ziyaret yasağıUmut Özkan, açıklamasında ağabeyinde üst solunum yolu enfeksiyonu geliştiğini ve yapılan tetkikler sonucunda İnfluenza A testinin pozitif çıktığını belirtmişti. Doktorların, bu enfeksiyonun mevcut karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığına dikkat çektiğini aktaran Özkan, bu nedenle yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretlerin kısıtlandığını duyurmuştu.Donör arayışı sürüyorKardeş Umut Özkan, donör arayışının devam ettiğini vurgulayarak özellikle sanat ve tiyatro camiasından, daha önce Ufuk Özkan ile yolu kesişmiş kişilerin kendisiyle Instagram hesabı üzerinden iletişime geçmelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Gösterilen hassasiyet için de teşekkür etti.Sanat dünyasından 'acil donör' çağrısıUfuk Özkan’ın sağlık durumunun kritikleşmesi üzerine sanat dünyasından birçok isim sosyal medya üzerinden “acil donör” çağrısı yapmıştı.

