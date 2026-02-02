https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/tutuklu-hemsireyle-ilgili-yeni-skandal-ayni-nobette-bir-bebegi-daha-darbetmis-1103197735.html

Tutuklu hemşireyle ilgili yeni skandal: Aynı nöbette bir bebeği daha darbetmiş

Tutuklu hemşireyle ilgili yeni skandal: Aynı nöbette bir bebeği daha darbetmiş

Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeği darbettiği iddiasıyla tutuklanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın, aynı nöbette başka bir bebeği daha darbettiği tespit... 02.02.2026

Kahramanmaraş’ta, 5 günlükken darbedildiği iddiasıyla bedensel ve zihinsel engelli kalan Deniz Esin Bozoklar dosyasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Tutuklu hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık’ın, aynı nöbet sırasında başka bir bebeği daha darbettiği belirlendi. Bebek Deniz Esin Bozoklar’a uygulanan şiddetSema-Abdullah Bozoklar çiftinin, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gelen Deniz Esin Bozoklar, düşük kilolu doğduğu gerekçesiyle kuvöze alındı. 26 Mayıs 2021’de yenidoğan servisinde görevli hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, bebekten kan almaya çalıştığı sırada bebeğin huysuzlanması üzerine iddiaya göre Bozoklar’ın başına defalarca vurdu ve bacaklarını sıktı. 14 dakika süren işlem sırasında uygulanan şiddet sonucu bebeğin bacağının kırıldığı belirtildi.Şiddet 5 gün sonra fark edildiDeniz Esin Bozoklar’ın maruz kaldığı şiddet, 31 Mayıs 2021’de başka bir hemşirenin dikkatiyle ortaya çıktı. Bunun üzerine hastane yönetimi Hazel Dırık Bağrıyanık’ın sözleşmesini feshederek işine son verdi. Bağrıyanık hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Tutuklama kararı ve cezaevi süreciDava sürerken, güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla 22 Ocak’taki duruşmada Bağrıyanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polise teslim olan Bağrıyanık, 25 Ocak’ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bilirkişi raporu: Aynı nöbette ikinci darpMahkemenin talimatıyla güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen bilirkişi, hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık’ın Deniz Esin Bozoklar’dan önce başka bir bebeği daha darbettiğini tespit etti. Görüntülerde Bağrıyanık’ın yatağına yatırdığı bebeğe tokat attığı açıkça yer aldı.Savcılıktan yeni soruşturmaHazırlanan bilirkişi raporunun mahkemeye sunulmasının ardından, dosya Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. Başsavcılık, ikinci darp olayına ilişkin yeni bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında savcı, mahkemeden kamera kayıtlarının tamamını talep etti.

