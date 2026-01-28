https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/bebege-siddet-uygulayan-hemsirenin-erisim-engeli-talebine-ret-1103100621.html

Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin 'erişim engeli' talebine ret

Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin 'erişim engeli' talebine ret

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş’ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan hemşirenin, görüntü ve haberlere erişim engeli talebi mahkemece reddedildi. Hakim... 28.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-28T16:44+0300

2026-01-28T16:44+0300

2026-01-28T16:44+0300

türki̇ye

kahramanmaraş

bebek

şiddet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1c/1103100434_0:70:1134:708_1920x0_80_0_0_eb2a258d3798f65886c0c46df8622252.jpg

Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin 2021’de Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen bebeği Deniz Esin Bozoklar’a (5) şiddet uyguladığı öne sürülen hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, “kasten yaralama” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken tutuklandı. İddialara göre şiddet, bebeğin bedensel ve zihinsel engelli kalmasına yol açtı.Erişim engeli başvurusuBağrıyanık, avukatları aracılığıyla yaptığı başvuruda; şiddet anlarının görüntülerine, bu görüntüler üzerinden yapılan haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli talep etti. Gerekçe olarak olayın 5 yıl önce yaşandığını, haber değerinin kalmadığını, lekelenmeme hakkı ile kişilik haklarının ihlal edildiğini ileri sürdü.Mahkeme, hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar yönünden erişim engeli uygulanmasına karar verirken; haberler ve görüntüler için talebi reddetti. Ret gerekçesinde, olayın güvenlik kamerası kayıtlarıyla desteklendiği ve somut yargı sürecine konu olduğu vurgulandı.'Toplumun bilgi alma hakkı ağır basar'Hakim, kararında şu değerlendirmelere yer verdi:“Savunmasız bir bebeğe yönelik şiddet içeren bu tür ağır vakalarda, toplumun bilgi edinme hakkı, bireyin unutulma hakkından üstündür. Olay, kamu hizmeti veren sağlık kuruluşunda gerçekleşmiş; kamu güvenliği boyutu taşımaktadır. Basın özgürlüğü, Anayasa’nın 26 ve 28’inci maddeleri kapsamında korunur.”Basın özgürlüğü vurgusuKararda, adli sürece konu fiillerin kamusal alanda gerçekleştiği; bu bilgilerin paylaşılmasının kişilik haklarına saldırı değil, basın özgürlüğünün gereği olduğu belirtildi. Bu nedenle haberlere konu URL içeriklerinin kaldırılması talebi reddedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/sari-kodlu-meteorolojik-uyari-verildi-yarina-dikkat-firtina-ve-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1103096520.html

türki̇ye

kahramanmaraş

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kahramanmaraş, bebek, şiddet