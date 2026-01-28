https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/bebege-siddet-uygulayan-hemsirenin-erisim-engeli-talebine-ret-1103100621.html
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin 'erişim engeli' talebine ret
Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin 2021’de Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen bebeği Deniz Esin Bozoklar’a (5) şiddet uyguladığı öne sürülen hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, “kasten yaralama” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken tutuklandı. İddialara göre şiddet, bebeğin bedensel ve zihinsel engelli kalmasına yol açtı.
Bağrıyanık, avukatları aracılığıyla yaptığı başvuruda; şiddet anlarının görüntülerine, bu görüntüler üzerinden yapılan haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli talep etti. Gerekçe olarak olayın 5 yıl önce yaşandığını, haber değerinin kalmadığını, lekelenmeme hakkı ile kişilik haklarının ihlal edildiğini ileri sürdü.
Mahkeme, hakaret ve tehdit içeren paylaşımlar yönünden erişim engeli uygulanmasına karar verirken; haberler ve görüntüler için talebi reddetti. Ret gerekçesinde, olayın güvenlik kamerası kayıtlarıyla desteklendiği ve somut yargı sürecine konu olduğu vurgulandı.
'Toplumun bilgi alma hakkı ağır basar'
Hakim, kararında şu değerlendirmelere yer verdi:
“Savunmasız bir bebeğe yönelik şiddet içeren bu tür ağır vakalarda, toplumun bilgi edinme hakkı, bireyin unutulma hakkından üstündür. Olay, kamu hizmeti veren sağlık kuruluşunda gerçekleşmiş; kamu güvenliği boyutu taşımaktadır. Basın özgürlüğü, Anayasa’nın 26 ve 28’inci maddeleri kapsamında korunur.”
Kararda, adli sürece konu fiillerin kamusal alanda gerçekleştiği; bu bilgilerin paylaşılmasının kişilik haklarına saldırı değil, basın özgürlüğünün gereği olduğu belirtildi. Bu nedenle haberlere konu URL içeriklerinin kaldırılması talebi reddedildi.