Trump'tan Grammy'e tepki: 'Epstein'in adasına hiç gitmedim'
Trump’tan Grammy’e tepki: ‘Epstein’in adasına hiç gitmedim’
ABD'nin en prestijli müzik ödülü Grammy'nin sunucusu Trevor Noah'ın 'Epstein adası' şakasına tepki gösteren Trump, adaya hiç gitmediğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social paylaşımında, Grammy’nin sunucusu Trevor Noah’ın, “Grönland'ı bu kadar istemesi mantıklı, çünkü Epstein öldüğünden beri, Bill Clinton'la takılmak için yeni bir adaya ihtiyacı var” ifadesine tepki gösterdi.Grammy Ödülleri’ne yüklenen Trump, tören için ‘son yılların en kötüsü’ nitelendirmesinde bulunarak, “Bill adına konuşamam, ama ben Epstein Adası'na ya da yakınlarına hiç gitmedim ve bu akşamki yanlış ve iftira niteliğindeki açıklamaya kadar, sahte haber yapan medya tarafından bile orada bulunduğum suçlamasıyla karşı karşıya kalmadım” diye yazdı.ABD lideri, Noah’a karşı dava açmak için avukatlarını harekete geçirmekle tehdit etti.Epstein dosyası: Rublenin küresel para birimi haline gelmesi gerektiğine inanıyorduSputnik, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 2011-2014 dönemini kapsayan Epstein dosyalarını inceledi.Dosyalarda yer alan bilgilere göre, Jeffrey Epstein’in Rus rublesinin küresel para birimi haline gelmesi gerektiğine inandığı ortaya çıktı.Epstein’in eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland’a yazdığı e-posta’da, “Yeni gerçek anlamda küresel para birimi Çin yuanı değil, Rus rublesi olmalı” ifadesi yer aldı.Zelenskiy'in yetenekleri sorgulandıEpstein’in yazışmalarından birinde, Ukrayna’daki 2019 devlet başkanlığı seçimleri ele alınırken Vladimir Zelenskiy’in ülkeyi yönetme yeteneği sorgulandı.Mesajlardan birinde, ismi henüz bilinmeyen bir kişi, “Ruslar, Poroşenko'dan nefret ediyor, bu yüzden bu durum çatışmanın çözümüne yardımcı olmak için faydalı olabilir. Ancak Zelenskiy'in ülkeyi yönetme yeteneğine sahip olup olmadığı konusunda hiçbir fikrim yok” ifadesini kullandı.Zelenskiy ve Petr Poroşenko’nun isimleri, başta gazete makaleleri olmak üzere diğer dava belgelerinde de geçiyor.Macron'un ismi 200'den fazla kez geçiyorABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 2011-2014 dönemini kapsayan Epstein dosyalarını inceleyen Sputnik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un isminin dosyalarda 200’den fazla kez geçtiğini tespit etti.Ölen milyarderin e-postalarının bir kısmı tamamen Fransız liderini konu alıyor.Epstein’in bilinmeyen bir kişiye gönderdiği bir e-postada, Macron'un hemen hemen her konuda yenilikçi ve iyi tartılmış fikirler talep ettiği iddia ediliyor.Bu e-postada, Macron’un “Avrupa'ya, belki de tüm dünyaya liderlik etmek” istediği belirtiliyor.Rubio’nun kariyerini takip ettiEpstein’in ayrıca mevcut ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun siyasi kariyerini aktif olarak takip ettiği ortaya çıktı.ABD'nin mevcut yönetiminin en kıdemli yetkililerinden birinin ismi, Epstein’in aldığı çok sayıda mektup, haber ve analiz raporunda geçiyor.Belgeler, Rubio'nun Florida senatörü olarak görev yaptığı ve 2016 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi ön seçimlerinde yarıştığı dönemlere ait.Sputnik’in incelediği raporlardan birinde, “Marco Rubio'nun kritik anlarda gerilmesi, su şişesini kapması, terlemeye başlaması ve bir robot gibi davranması oldukça sevimli görünüyor” ifadesi yer alıyor.Bir diğer belgede, Florida'dan yakışıklı, genç bir senatör olarak tanımlanan Rubio’nun, rahat tavırlı, hızlı ve zeki olduğunu ve Cumhuriyetçi Parti'nin ihtiyaç duyduğu Hispanik oyları geri kazanabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor.Epstein, Şubat 2016'da, dönemin Başkanı Barack Obama yönetimi sırasında, Beyaz Saray Danışmanı olarak görev yapmış olan Katherine Rummler'e bir mektupta, “Haklıydınız, Rubio iyi görünüyor” diye yazdı.
12:19 02.02.2026 (güncellendi: 12:21 02.02.2026)
ABD’nin en prestijli müzik ödülü Grammy’nin sunucusu Trevor Noah’ın ‘Epstein adası’ şakasına tepki gösteren Trump, adaya hiç gitmediğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social paylaşımında, Grammy’nin sunucusu Trevor Noah’ın, “Grönland'ı bu kadar istemesi mantıklı, çünkü Epstein öldüğünden beri, Bill Clinton'la takılmak için yeni bir adaya ihtiyacı var” ifadesine tepki gösterdi.
Grammy Ödülleri’ne yüklenen Trump, tören için ‘son yılların en kötüsü’ nitelendirmesinde bulunarak, “Bill adına konuşamam, ama ben Epstein Adası'na ya da yakınlarına hiç gitmedim ve bu akşamki yanlış ve iftira niteliğindeki açıklamaya kadar, sahte haber yapan medya tarafından bile orada bulunduğum suçlamasıyla karşı karşıya kalmadım” diye yazdı.
ABD lideri, Noah’a karşı dava açmak için avukatlarını harekete geçirmekle tehdit etti.

Epstein dosyası: Rublenin küresel para birimi haline gelmesi gerektiğine inanıyordu

Sputnik, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 2011-2014 dönemini kapsayan Epstein dosyalarını inceledi.
Dosyalarda yer alan bilgilere göre, Jeffrey Epstein’in Rus rublesinin küresel para birimi haline gelmesi gerektiğine inandığı ortaya çıktı.
Epstein’in eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland’a yazdığı e-posta’da, “Yeni gerçek anlamda küresel para birimi Çin yuanı değil, Rus rublesi olmalı” ifadesi yer aldı.

Zelenskiy'in yetenekleri sorgulandı

Epstein’in yazışmalarından birinde, Ukrayna’daki 2019 devlet başkanlığı seçimleri ele alınırken Vladimir Zelenskiy’in ülkeyi yönetme yeteneği sorgulandı.
Mesajlardan birinde, ismi henüz bilinmeyen bir kişi, “Ruslar, Poroşenko'dan nefret ediyor, bu yüzden bu durum çatışmanın çözümüne yardımcı olmak için faydalı olabilir. Ancak Zelenskiy'in ülkeyi yönetme yeteneğine sahip olup olmadığı konusunda hiçbir fikrim yok” ifadesini kullandı.
Zelenskiy ve Petr Poroşenko’nun isimleri, başta gazete makaleleri olmak üzere diğer dava belgelerinde de geçiyor.

Zelenskiy, 2019 seçimlerini, 2. turda dönemin Devlet Başkanı Petr Poroşenko'yu geçerek kazanmıştı. Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs 2024'te sona ermiş, ama ülkedeki sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçesiyle 2024 Ukrayna devlet başkanlığı seçimleri iptal edilmişti.

Macron'un ismi 200'den fazla kez geçiyor

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 2011-2014 dönemini kapsayan Epstein dosyalarını inceleyen Sputnik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un isminin dosyalarda 200’den fazla kez geçtiğini tespit etti.
Ölen milyarderin e-postalarının bir kısmı tamamen Fransız liderini konu alıyor.
Epstein’in bilinmeyen bir kişiye gönderdiği bir e-postada, Macron'un hemen hemen her konuda yenilikçi ve iyi tartılmış fikirler talep ettiği iddia ediliyor.
Bu e-postada, Macron’un “Avrupa'ya, belki de tüm dünyaya liderlik etmek” istediği belirtiliyor.

Rubio’nun kariyerini takip etti

Epstein’in ayrıca mevcut ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun siyasi kariyerini aktif olarak takip ettiği ortaya çıktı.
ABD'nin mevcut yönetiminin en kıdemli yetkililerinden birinin ismi, Epstein’in aldığı çok sayıda mektup, haber ve analiz raporunda geçiyor.
Belgeler, Rubio'nun Florida senatörü olarak görev yaptığı ve 2016 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi ön seçimlerinde yarıştığı dönemlere ait.
Sputnik’in incelediği raporlardan birinde, “Marco Rubio'nun kritik anlarda gerilmesi, su şişesini kapması, terlemeye başlaması ve bir robot gibi davranması oldukça sevimli görünüyor” ifadesi yer alıyor.
Bir diğer belgede, Florida'dan yakışıklı, genç bir senatör olarak tanımlanan Rubio’nun, rahat tavırlı, hızlı ve zeki olduğunu ve Cumhuriyetçi Parti'nin ihtiyaç duyduğu Hispanik oyları geri kazanabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor.
Epstein, Şubat 2016'da, dönemin Başkanı Barack Obama yönetimi sırasında, Beyaz Saray Danışmanı olarak görev yapmış olan Katherine Rummler'e bir mektupta, “Haklıydınız, Rubio iyi görünüyor” diye yazdı.
