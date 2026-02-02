Türkiye
Medvedev: Rusya küresel bir çatışma istemiyor
Medvedev: Rusya küresel bir çatışma istemiyor
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ülkesinin küresel bir çatışmaya ilgi duymadığını belirtti.
dünya
rusya
dmitriy medvedev
dünya savaşı
ukrayna
grönland
nato
rusya güvenlik konseyi
çin
venezuela
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus ve yabancı haber ajanslarına verdiği röportajda, Ukrayna çatışması bağlamında dünya savaşı çıkma ihtimalini değerlendirdi.Medvedev, “Küresel çatışmaya ilgi duymuyoruz” ifadesini kullandı.Rus siyasetçi, buna rağmen küresel çatışma çıkma ihtimalinin dışlanmaması gerektiğini kaydetti.‘Rus ve Çin tehdidi korku hikayesidir’Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Batı ülkelerinin Rusya ve Çin’in Grönland için ‘tehdit’ kaynağı olduğu iddialarına tepki gösterdi.Medvedev, “Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden geldiği söylenen tehdit, tamamen bir korkutma hikayesidir” yorumunda bulundu.Grönland meselesinin NATO için büyük bir sorun haline geldiğini söyleyen Rus politikacı, “Belki de her şey daha sakin bir senaryoya göre gelişir” dedi.‘Maduro vakası uluslararası hukuk ihlali’Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD’nin Venezuela’ya saldırı düzenleyerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırmasına ilişkin bir soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/fransa-disisleri-bakani-barrot-avrupaya-rusya-ile-dogrudan-bir-iletisim-kanali-gerekli-1103188513.html
rusya
ukrayna
grönland
çin
venezuela
abd
SON HABERLER
rusya, dmitriy medvedev, dünya savaşı, ukrayna, grönland, nato, rusya güvenlik konseyi, çin, venezuela, abd, uluslararası hukuk
rusya, dmitriy medvedev, dünya savaşı, ukrayna, grönland, nato, rusya güvenlik konseyi, çin, venezuela, abd, uluslararası hukuk

Medvedev: Rusya küresel bir çatışma istemiyor

10:51 02.02.2026
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ülkesinin küresel bir çatışmaya ilgi duymadığını belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus ve yabancı haber ajanslarına verdiği röportajda, Ukrayna çatışması bağlamında dünya savaşı çıkma ihtimalini değerlendirdi.
Medvedev, “Küresel çatışmaya ilgi duymuyoruz” ifadesini kullandı.
Rus siyasetçi, buna rağmen küresel çatışma çıkma ihtimalinin dışlanmaması gerektiğini kaydetti.

‘Rus ve Çin tehdidi korku hikayesidir’

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Batı ülkelerinin Rusya ve Çin’in Grönland için ‘tehdit’ kaynağı olduğu iddialarına tepki gösterdi.
Medvedev, “Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden geldiği söylenen tehdit, tamamen bir korkutma hikayesidir” yorumunda bulundu.
Grönland meselesinin NATO için büyük bir sorun haline geldiğini söyleyen Rus politikacı, “Belki de her şey daha sakin bir senaryoya göre gelişir” dedi.

‘Maduro vakası uluslararası hukuk ihlali’

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD’nin Venezuela’ya saldırı düzenleyerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırmasına ilişkin bir soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:
Başkan Nicolas Maduro'ya olanlar, uluslararası hukukun tüm normlarının açık bir ihlalidir.
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Avrupa'ya Rusya ile doğrudan bir iletişim kanalı gerekli
Dün, 23:39
