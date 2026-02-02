https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/medvedev-rusya-kuresel-bir-catisma-istemiyor-1103196250.html
Medvedev: Rusya küresel bir çatışma istemiyor
Medvedev: Rusya küresel bir çatışma istemiyor
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ülkesinin küresel bir çatışmaya ilgi duymadığını belirtti. 02.02.2026
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus ve yabancı haber ajanslarına verdiği röportajda, Ukrayna çatışması bağlamında dünya savaşı çıkma ihtimalini değerlendirdi.Medvedev, "Küresel çatışmaya ilgi duymuyoruz" ifadesini kullandı.Rus siyasetçi, buna rağmen küresel çatışma çıkma ihtimalinin dışlanmaması gerektiğini kaydetti.'Rus ve Çin tehdidi korku hikayesidir'Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Batı ülkelerinin Rusya ve Çin'in Grönland için 'tehdit' kaynağı olduğu iddialarına tepki gösterdi.Medvedev, "Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden geldiği söylenen tehdit, tamamen bir korkutma hikayesidir" yorumunda bulundu.Grönland meselesinin NATO için büyük bir sorun haline geldiğini söyleyen Rus politikacı, "Belki de her şey daha sakin bir senaryoya göre gelişir" dedi.'Maduro vakası uluslararası hukuk ihlali'Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD'nin Venezuela'ya saldırı düzenleyerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasına ilişkin bir soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:
Medvedev: Rusya küresel bir çatışma istemiyor
10:51 02.02.2026 (güncellendi: 10:52 02.02.2026)
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ülkesinin küresel bir çatışmaya ilgi duymadığını belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus ve yabancı haber ajanslarına verdiği röportajda, Ukrayna çatışması bağlamında dünya savaşı çıkma ihtimalini değerlendirdi.
Medvedev, “Küresel çatışmaya ilgi duymuyoruz” ifadesini kullandı.
Rus siyasetçi, buna rağmen küresel çatışma çıkma ihtimalinin dışlanmaması gerektiğini kaydetti.
‘Rus ve Çin tehdidi korku hikayesidir’
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Batı ülkelerinin Rusya ve Çin’in Grönland için ‘tehdit’ kaynağı olduğu iddialarına tepki gösterdi.
Medvedev, “Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden geldiği söylenen tehdit, tamamen bir korkutma hikayesidir” yorumunda bulundu.
Grönland meselesinin NATO için büyük bir sorun haline geldiğini söyleyen Rus politikacı, “Belki de her şey daha sakin bir senaryoya göre gelişir” dedi.
‘Maduro vakası uluslararası hukuk ihlali’
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD’nin Venezuela’ya saldırı düzenleyerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırmasına ilişkin bir soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:
Başkan Nicolas Maduro'ya olanlar, uluslararası hukukun tüm normlarının açık bir ihlalidir.