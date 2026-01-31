https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/milyonlarca-belgenin-oldugu-yeni-epstein-belgeleri-yayimlandi-magdurlardan-belgelerde-isimlerin-1103166031.html

Milyonlarca belgenin olduğu yeni Epstein belgeleri yayımlandı: Mağdurlardan belgelerde isimlerin gizli tutulmasına tepki

Milyonlarca belgenin olduğu yeni Epstein belgeleri yayımlandı: Mağdurlardan belgelerde isimlerin gizli tutulmasına tepki

Sputnik Türkiye

ABD cinsel saldırı suçlarından hüküm giymiş Epstein ile ilgili milyonlarca yeni belgeyi kamuoyuna açtı. Geçen yıl çıkarılan yasa, Epstein soruşturmasıyla... 31.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Jeffrey Epstein dosyasına ait yayımlanan görüntülerde mağdurları korumak amacıyla suç ortağı Ghislaine Maxwell dışında tüm kadınların yüzlerinin bilinçli olarak gizlendiğini açıkladı. Blanche, erkeklerin yüzlerinin ise yalnızca istisnai durumlarda bulanıklaştırıldığı dile getirdi.Cuma günü ABD Adalet Bakan Yardımcısı Blanche, Epstein davasına ilişkin materyallerin yayımlanmasının tamamlandığını duyurmuştu. Son yayımlamayla birlikte kamuoyuna açıklanan verilerin toplam hacmi, belgeler, e-postalar ile artık hayatta olmayan finansörün seks ticareti suçlarının soruşturmasıyla bağlantılı fotoğraf ve video materyalleri dahil olmak üzere 3.5 milyon dosyayı aştı.Blanche cuma günü düzenlenen basın toplantısında, “Her türlü fotoğraf ve video materyalinde yer alan tüm kadınların yüzlerini, Bayan Maxwell hariç olmak üzere gizledik. Erkeklerin görüntülerini ise, kadınların yüzlerine zarar vermeden teknik olarak mümkün olmadığı durumlar dışında rötuş yapmadık” dedi.'ABD Adalet Bakanlığı, Epstein dosyasındaki Trump’a dair yeni iddiaları yalanladı'The Times gazetesinde yer alan bir iddiaya göre ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein davasına ait belgelerde yer alan ve Amerikan Devlet Başkanı Donald Trump’ı cinsel suçlarla ilişkilendiren iddiaları 'dayanıksız ve yanlış' olarak nitelendirdi.Bakanlık açıklamasında, “Durumu netleştirmek gerekirse, bu iddialar dayanaksız ve yanlıştır. Eğer en ufak bir doğruluk payı olsaydı, çoktan Başkan Trump aleyhinde kullanılırdı” ifadeleri yer aldı.The Times yayımlanan belgelerde Trump’ın adı 3 binden fazla kez geçtiğini ve bu belgeler arasında, reşit olmayanlara yönelik yasa dışı cinsel eylemlerle ilgili tanık ifadeleri de bulunduğunu kaydetti.'Bill Gates cinsel yolla bulaşan hastalık için yardım talep etmiş'ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni belgelerin incelemesi sonucunda ortaya çıkan bilgilere göre, hüküm giymiş finansör Jeffrey Epstein’a ait dava materyallerinin nihai arşivinde, milyarder Bill Gates’in mağdurlarla yaşadığı yakın ilişkileri gizlemeye çalıştığını ve bu temasların sonuçlarını tedavi etmek için gizlice tıbbi ilaçlar kullandığını gösteren mektuplar yer aldı.Açıklanan arşiv belgelerinde artık hayatta olmadığı iddia edilen finansörün yazışmaları, Microsoft’un kurucusunun kızlarla yaşadığı ilişkiler sonucu kaptığı cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi için antibiyotik temin etme konusunda Epstein’dan yardım istediğine işaret edildi18 Temmuz 2013 tarihli mesajda şu cümleler yer aldı:Açıklanan dosyalarda ayrıca Gates’in kendisini zor durumda bırakabilecek yazışmalardan kurtulma girişimlerine de ışık tutuyor. Aynı tarihli bir mektupta Epstein, milyardere, onun cinsel yolla bulaşan hastalığına dair verilerin ve penisinin tarifinin yok edilmesi yönündeki taleplerini doğrudan hatırlattığı görüldü.Aralık ayında yayımlanan Epstein davası arşivine, Bill Gates’in genç kızlarla birlikte çekilmiş fotoğrafları da dahil edilmişti. ABD Temsilciler Meclisi Komitesi tarafından yayımlanan görüntülerde rahat tavırlar sergilediği görülen milyarderin, yüzleri gizlenmiş kadınlarla kucak kucağa, otel odalarını andıran mekanlarda poz vediği görüldü. Bu kareler, Microsoft kurucusunun finansörün çevresiyle olan gayriresmi ilişkilerini doğrulayan ABD Adalet Bakanlığı’nın delil dosyasının bir parçası olmuştu.Gates, iddiaları reddettiMicrosoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates, Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma dosyalarında kendisi hakkında yer alan iddiaları 'asılsız ve saçma' olarak nitelendirerek reddetti.Gates'in sözcüsü yaptığı açıklamada, iddiaların 'asılsız ve saçma' olduğunu, Gates'in söz konusu suçlamalarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.Bahsi geçen e-postaların Epstein'ın kendi kurgusu olduğunu savunan sözcü, "Bu belgeler, Epstein'ın Gates ile sürdürmek istediği ilişkiyi devam ettirememesinden duyduğu rahatsızlığı ve onu karalamak için ne kadar ileri gidebildiğini göstermektedir" ifadesini kullandı.Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktıABD Adalet Bakanlığı’nın yeni yayımlanan belgelerini incelemesi sonucunda, Amerikalı milyarder Elon Musk’ın skandallarıyla tanınan finansör Jeffrey Epstein ile en az birkaç yıl boyunca yazıştığı ortaya çıktı.Materyallere göre, Kasım 2012’nin sonlarında taraflar, Musk’ın o dönem birlikte olduğu Talulah Riley ile birlikte finansörün özel adasına ulaştırılmasının ayrıntılarını görüştüğü görüldü.Musk'ın 25 Kasım 2012 tarihinde attığı mailde, "Büyük ihtimalle sadece Talulah ve ben olacağız. Adadaki en çılgın parti hangi gün ya da akşam olur?" diye yazdığı görüldü. Musk, Epstein ile herhangi bir bağlantısı olduğunu defalarca reddetmişti. 2020 ve 2022 yıllarında, 2014’te Ghislaine Maxwell ile çekilmiş bir fotoğrafını tesadüf olarak nitelendiren Musk, Eylül 2025’te ise adayı hiç ziyaret etmediğini ve tüm davetleri reddettiğini belirterek bu iddiaları yalanlamıştı. Musk, 2022-2025 yılları arasında kamuoyu önünde ABD Adalet Bakanlığı’ndan Epstein’ın müşteri listesini açıklamasını ve suçluların cezalandırılmasını talep etmişti.Konuya ilişkin açıklama yapan Musk, şu cümleleri kaydetti:Belgelerde Eminem, Manson ve Diddy’nin de adı geçiyorABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni belgeleri incelemesi sonucunda, Amerikalı sanatçılar Eminem, Marilyn Manson ve insan ticaretinden hüküm giymiş olan Sean Combs’un (Diddy) skandallarıyla tanınan finansör Jeffrey Epstein’a ait dava materyallerinde anıldığı ortaya çıktı.Yakın zamanda yayımlanan belgeler arasında, adı şu an için bilinmeyen bir kadına ait bir mektup da bulunuyor. Söz konusu mektupta kadın, 2000’li yılların başında, o dönemde çalıştığını iddia ettiği Ohio eyaletindeki bir golf kulübünde Epstein’ı ve onun suç ortağı Ghislaine Maxwell’i gördüğünü öne sürüyor.Kadının anıları arasında, gerçek adıyla Marshall Mathers olarak andığı Eminem’in söz konusu kulübü ziyaret ettiğine dair bir mesaj da yer alıyor. Kadın, patronunun kendisine rapçiye içki doldurmasını emrettiğini iddia ediyor.Söz konusu mesajda şu cümleler yer aldı:Kadının ayrıca Marilyn Manson’dan da söz ettiği ancak onunla ilgili neredeyse tüm anılarının kendisine bir rüya gibi geldiğini kabul kabul ettiğini dile getirdi.ABD Ticaret Bakanı Lutnick'in de adayı ziyaret etmiş olabileceği iddia edildiABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgeleri incelemesi sonucunda, ABD’nin mevcut Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in skandallarıyla tanınan finansör Jeffrey Epstein ile yazıştığı ve onun adasını ziyaret etmiş olabileceği ortaya çıktı.Bir dizi belgede, Aralık 2012 tarihli Lutnick’in Epstein’a gönderdiği e-postaların ekran görüntüleri yer alıyor. Söz konusu yazışmada, mevcut Ticaret Bakanı Karayip Denizi’ndeki adalardan birinde bulunduğunu belirterek birlikte akşam yemeği yemeyi teklif ediyor.Söz konusu yazışmada Lutnick'in şu cümleleri yazdığı iddia edildi:Epstein ise asistanı aracılığıyla verdiği yanıtında pazar gününü önerdiği görüldü.Daha sonra olan yazışmalarda ise söz konusu görüşmenin gerçekleşmiş olabileceği dair yazışmalar da belgeler arasında yer aldı. Lutnick’e hitaben gönderilen e-postalardan birinde, “Günaydın Howard. Jeffrey sizlere şunu iletmemi istedi: Sizi görmek güzeldi" cümleleri yer aldı.Bu e-postanın göndereninin gizlenmiş durumda olduğu tarihinin ise 24 Aralık 2012 Pazartesi olduğu kaydedildi.Lutnick New York Times’a yaptığı açıklamada bu bilgileri reddederek, “Epstein ile hiç zaman geçirdim" demişti.Epstein soruşturmasında paylaşılan yeni dosyalarda eski Prens Andrew'un fotoğrafları yer aldıEpstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde, İngiltere'de 'Prens' ünvanı geri alınan Andrew Mountbatten-Windsor'un fotoğrafları yayımlandı.İngiliz kamu yayıncısı BBC, Mountbatten-Windsor'un yer aldığı fotoğrafları paylaşırken, eski prensin fotoğrafların birinde yerde yatan ve tamamen giyinik bir kadının karnına dokunduğu, diğer bir fotoğrafta ise yine aynı kadının yerde olduğu, kendisinin de 'dört ayak' şeklinde doğrudan kameraya baktığı ifade edildi.Fotoğrafların nerede ve ne zaman çekildiklerinin belirsiz olduğunu aktaran BBC, Epstein'ın, Mountbatten-Windsor'ı 26 yaşındaki bir kadınla akşam yemeğine davet ettiğine ilişkin e-posta yazışmalarının da paylaşıldığını belirtti.The Guardian ise açıklanan yeni belgelere göre, eski Prens Andrew'un, Epstein'ın ev hapsinden serbest bırakılmasının ardından onu Buckingham Sarayı'nda görüşmeye davet ettiğini öne sürdü.Açıklanan belgelerde Mountbatten-Windsor'un 2010'da Epstein ile e-posta aracılığıyla haberleştiği ve bir yazışmada Mountbatten-Windsor'un, "Buraya, BP'ye gelirsen çok memnun olurum. Kiminle gelmek istersen gel, saat 16.00'dan 20.00'ye kadar burada olacağım" ifadelerini kullandığı belirtildi.The Guardian, 'BP' harflerinin Buckingham Sarayı'nın (Buckingham Palace) kısaltması olabileceğine işaret etti.⁠İngiltere Kralı Charles, kardeşinin ünvanlarını geri almıştıEpstein kurbanlarından Virginia Giuffre'nin cinsel istismarla suçladığı Mountbatten-Windsor, hakkındaki tüm iddiaları reddetse de 2019'da tüm resmi Kraliyet görevlerinden çekildiğini açıklamıştı.Ekim 2025'te Giuffre'nin iddialarının yer aldığı kitabın yayımlanmasıyla söz konusu iddiaların, Kraliyet Ailesi ve Kral Charles'ı meşgul ettiğini belirten Mountbatten-Windsor, 'Prens' hariç tüm Kraliyet ünvanları, rütbe ve nişanlarını bırakacağını duyurmuştu.Ancak Kral Charles, bir adım ileriye giderek 'Prens' ünvanını da almış, kardeşinin bundan böyle 'Andrew Mountbatten-Windsor' olarak hayatına devam edeceğini açıklamıştı.Mountbatten-Windsor'ın yaşadığı Windsor Kalesi'ndeki Royal Lodge malikanesinin de elinden alınabileceği belirtilmişti.'Epstein, diğer oyunculara hakaret ve tehditler nedeniyle Xbox Live’dan banlandı'ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgelerde, çevrim içi oyun servisi Xbox Live’ın 2013 yılında skandallarıyla tanınan finansör Jeffrey Epstein’ın hesabını, diğer kullanıcılara yönelik hakaretler ve tehditler nedeniyle engellediği ortaya çıktı.Xbox tarafından Epstein’a gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı:Belgede, engelleme nedenleri arasında ölüm ve diğer şiddet tehditleri, 'stalking', iftira ve aşağılayıcı dil kullanımı da sayıldığı görüldü.Eski İsrail Başbakanı Barak, Epstein'ın New York'taki dairesinde birden fazla kez konaklamışEski İsrail Başbakanı Ehud Barak ve eşi Nili Priel'in, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ait New York'taki bir dairede birden fazla kez konakladığı ortaya çıktı.CNN'in Bakanlığın yayınladığı belgelerdeki e-posta yazışmalarına dayandırdığı haberine göre Barak ve eşi Priel'in, ABD'nin New York kentinde Epstein'a ait bir dairede birden fazla kez konakladığı ortaya çıktı.Buna göre Priel, Mayıs 2017'de Epstein'e, kendisi ve Barak'ın birkaç günlüğüne Harvard bölgesine gitmek için konakladıkları daireden ayrılacaklarını bildiren ve 'daire boşken bir temizlikçinin gelip gelemeyeceği sorusunu' içeren bir e-posta gönderdi.Epstein'ın uzun süre asistanlığını yapan Leslie Groff, başka bir e-posta yazışmasında ise Barak'ların konakladığı dairedeki 'kablo kutusunu Apple TV kurulumuyla değiştirmek için Priel ile iletişime geçeceğini' bildirdi.Diğer e-postalarda ise Barak çiftinin New York'u ne zaman ziyaret edeceğine yönelik Groff, Epstein ve Priel'in görüşmeler ayarlama konusunda sık sık birbirleriyle yazıştığı aktarıldı.1999-2001 arası İsrail Başbakanlığı yapan Barak, daha önceki açıklamasında, 2003 yılında Epstein ile tanıştığını, Epstein hüküm giydikten sonra da kendisiyle ilişkisini sürdürdüğünü kaydetmiş ve 'hiçbir zaman uygunsuz bir davranışa tanık olmadığını' savunmuştu.Epstein mağdurları, yeni açıklanan belgelerde isimlerin gizli tutulmasına tepki gösterdiABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın mağdurları, kendilerinin kimliklerinin açıklanması ancak 'istismar eden erkeklerin' isimlerinin gizli kalmasına tepkilerini ifade etti.The New York Times gazetesinin haberine göre, Epstein mağdurlarından oluşan 18 kişilik grup, yaptıkları ortak açıklamada, açıklanan belgelerin Epstein'ın 'suç ortaklarını sorumlu tutmak için' yeterli olmadığını söyledi.Mağdurlar, "Bir kez daha, mağdurların isimleri ve kimlik bilgileri ifşa edilirken, bizi istismar eden erkekler gizli kalmaya ve korunmaya devam ediyor. Bu çok çirkin bir durum" ifadelerini kullandı."Bu iş burada bitmedi" diyen mağdurlar, 'tüm failler nihayet hesap verene kadar' mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Thomas Massie ve Ro Khanna, ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'a yazdıkları mektupta, mağdurların ifadelerini belgeleyen raporlar da dahil olmak üzere şu ana kadar yayımlanan belgelerdeki 'sansürlemenin kapsamı ve tutarlılığı' ile ilgili endişelerini ifade etti.Massie ve Khanna, tüm sansürlenmemiş belgeleri incelemek üzere Adalet Bakanlığı ile resmi bir toplantı talep etti. Jeffrey Epstein olayı nedir?En küçüğü 14 olmak üzere, 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir 'müşteri listesi' tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, 'İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini' iddia etmişti.

