Tekirdağ ve Kırklareli'nde eğitime bir günlük ara
Tekirdağ ve Kırklareli'nde eğitime bir günlük ara
Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, resmi ve özel okullar ve Halk Eğitim Merkezleri dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.Alınan karar göre kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, hamile, engelli, gazi, malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacak.Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiKırklareli'nde Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde de eğitime bir gün ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle söz konusu ilçelerde 2 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.Açıklamada, il genelinde taşımalı eğitime de bir gün süreyle ara verildiği belirtilerek, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.Hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu ifade edildi.
01:53 02.02.2026 (güncellendi: 01:54 02.02.2026)
Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, resmi ve özel okullar ve Halk Eğitim Merkezleri dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Alınan karar göre kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, hamile, engelli, gazi, malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacak.
Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Kırklareli'nde Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde de eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle söz konusu ilçelerde 2 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, il genelinde taşımalı eğitime de bir gün süreyle ara verildiği belirtilerek, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.
Hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu ifade edildi.