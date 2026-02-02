https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/aydinda-saganak-deniz-suyu-bulvarla-birlesti-araclar-suyun-icinde-kaldi--1103188639.html
Aydın'da sağanak: Deniz suyu bulvarla birleşti, araçlar suyun içinde kaldı
Aydın'ın başta Kuşadası ilçesi olmak üzere farklı ilçelerinde yoğun sağanak etkili oldu. Kuşadası'nda bazı araçlar suyun içinde kaldı. Kent merkezinde deniz suyu bulvarla birleşti. Aydın Valisi Canbolat, yağışlar sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 222 ihbar geldiğini açıkladı.
2026
Aydın'ın başta Kuşadası ilçesi olmak üzere farklı ilçelerinde yoğun sağanak etkili oldu. Kuşadası'nda bazı araçlar suyun içinde kaldı. Kent merkezinde deniz suyu bulvarla birleşti. Aydın Valisi Canbolat, yağışlar sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 222 ihbar geldiğini açıkladı.
Aydın’ın Kuşadası, Söke, Didim, Germencik ve İncirliova ilçelerinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Kuşadası'nda akşam saatlerinde etkisini gösteren yağıştan sonra cadde ve sokaklarda su birikti. Trafiğin aksadığı noktalarda bazı araçlar da suyun içinde kaldı.
Kuşadası merkezinde Atatürk Bulvarı’nın bir bölümünde deniz suyu bulvarla birleşti.
Söke'den geliş istikametinden Kuşadası girişinde oluşan yoğun su birikintisi nedeniyle araçların geçişine izin verilmedi. İş makineleriyle suyun tahliye edilmesinin ardından ulaşım yeniden normale döndü.
Söke-Kuşadası karayolu Argavlı mevkisinde de dağdan taş ve toprağın sürüklenmesi nedeniyle trafik bir süre durdu. Yapılan çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Didim, İncirliova ve Germencik ilçelerinde de sağanak etkili oldu.
Aydın Valisi Yakup Canbolat son duruma dair yaptığı açıklamada, sağanakla mücadelede tüm ekiplerin görevinin başında olduğunu belirterek, "112 Acil Çağrı Merkezi'ne 222 ihbar geldi. Ekipler, sel ve su baskınlarına müdahalenin yanı sıra kapanan yolların açılması için de yoğun çaba harcadı" ifadelerini kullandı.
Belediyeler ile AFAD'ın bölgedeki çalışmaları sürüyor.