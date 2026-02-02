https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/survivor-yarismacisi-baris-murat-yagci-gozaltina-alindi-1103204786.html

Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı gözaltına alındı

İstanbul’daki uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Barış Murat Yağcı, havalimanında gözaltına alındı. 02.02.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul’daki uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Barış Murat Yağcı, bugün öğle saatlerinde Türkiye’ye giriş yaptığı sırada havalimanında gözaltına alındı. Yağcı, işlemlerinin yapılması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına sevk edildi.Soruşturma çok sayıda suçlamayı kapsıyorİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma; “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” ile “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamalarını kapsıyor.Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 11 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Survivor’da yokluğu dikkat çekmiştiSurvivor 2026 yarışmasının dün yayımlanan bölümünde dokunulmazlık oyununun ardından adaylar düelloya çıkmıştı. Eleme gecesinde Tuğçe ile Meryem Boz karşı karşıya gelmiş, kader konseyinin ardından yarışmaya veda eden isim Tuğçe olmuştu.Bu bölümde, hakkında yakalama kararı bulunan Barış Murat Yağcı’nın oylamada yer almaması izleyicilerin dikkatini çekmişti.

