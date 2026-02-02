Türkiye
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
AFAD ve Kandilli duyurdu: Karadeniz açıklarında deprem
AFAD ve Kandilli duyurdu: Karadeniz açıklarında deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden Karadeniz depremi açıklaması geldi. Karadeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
Karadeniz açıklarında deprem meydana geldi. AFAD, Karadeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Saat 12.47'de meydana gelen depremin derinliği 6.57 kilometre olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi ise yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünü 4.9 olarak paylaştı.
13:34 02.02.2026 (güncellendi: 13:40 02.02.2026)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden Karadeniz depremi açıklaması geldi. Karadeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Karadeniz açıklarında deprem meydana geldi. AFAD, Karadeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 12.47'de meydana gelen depremin derinliği 6.57 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünü 4.9 olarak paylaştı.
SON DEPREMLER
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
10:28
