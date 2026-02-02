https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/afad-ve-kandilli-duyurdu-karadeniz-aciklarinda-deprem-1103203753.html
AFAD ve Kandilli duyurdu: Karadeniz açıklarında deprem
AFAD ve Kandilli duyurdu: Karadeniz açıklarında deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden Karadeniz depremi açıklaması geldi. Karadeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
AFAD ve Kandilli duyurdu: Karadeniz açıklarında deprem
13:34 02.02.2026 (güncellendi: 13:40 02.02.2026)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden Karadeniz depremi açıklaması geldi. Karadeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Karadeniz açıklarında deprem meydana geldi. AFAD, Karadeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 12.47'de meydana gelen depremin derinliği 6.57 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünü 4.9 olarak paylaştı.