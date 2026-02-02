https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/sigaraya-zam-geliyor-510-tl-arasi-zam-gundemde-1103205022.html

Sigaraya zam geliyor: 5–10 TL arası zam gündemde

Sigara fiyatları için şubat ayı uyarısı geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, maliyet artışları ve vergi güncellemeleriyle birlikte... 02.02.2026, Sputnik Türkiye

Ocak ayıyla birlikte zam beklentisi oluşan sigara fiyatları için gözler şubat ayına çevrildi. Maliyetler, vergi düzenlemeleri ve ekonomik koşullar nedeniyle fiyat artışının kapıda olduğu belirtiliyor.Sigara fiyatlarına ne zaman zam gelecek?Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şubat ayına ilişkin beklentiyi duyurdu. Dündar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Şubat ayı itibarıyla maliyet ve vergi güncellemeleri kaynaklı sigaraya 5 TL ile 10 TL arasında bir 'geçiş' zammı öngörülüyor."Yüksek enflasyon, döviz kurundaki dalgalanmalar ve artan vergi yükü, birçok üründe olduğu gibi sigara fiyatlarını da yukarı çekmeye devam ediyor. Açıklamalara göre, şubat ayı itibarıyla sigaraya 5–10 lira aralığında bir “geçiş zammı” yapılması bekleniyor.

