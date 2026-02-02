Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/sigaraya-zam-geliyor-510-tl-arasi-zam-gundemde-1103205022.html
Sigaraya zam geliyor: 5–10 TL arası zam gündemde
Sigaraya zam geliyor: 5–10 TL arası zam gündemde
Sputnik Türkiye
Sigara fiyatları için şubat ayı uyarısı geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, maliyet artışları ve vergi güncellemeleriyle birlikte... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T14:32+0300
2026-02-02T14:34+0300
ekonomi̇
sigara
sigara zammı
vergi
erol dündar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1e/1071787693_26:0:803:437_1920x0_80_0_0_5207a95b0a09a7114bd117043279b1f4.jpg
Ocak ayıyla birlikte zam beklentisi oluşan sigara fiyatları için gözler şubat ayına çevrildi. Maliyetler, vergi düzenlemeleri ve ekonomik koşullar nedeniyle fiyat artışının kapıda olduğu belirtiliyor.Sigara fiyatlarına ne zaman zam gelecek?Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şubat ayına ilişkin beklentiyi duyurdu. Dündar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Şubat ayı itibarıyla maliyet ve vergi güncellemeleri kaynaklı sigaraya 5 TL ile 10 TL arasında bir 'geçiş' zammı öngörülüyor."Yüksek enflasyon, döviz kurundaki dalgalanmalar ve artan vergi yükü, birçok üründe olduğu gibi sigara fiyatlarını da yukarı çekmeye devam ediyor. Açıklamalara göre, şubat ayı itibarıyla sigaraya 5–10 lira aralığında bir “geçiş zammı” yapılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/survivor-yarismacisi-baris-murat-yagci-gozaltina-alindi-1103204786.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1e/1071787693_123:0:706:437_1920x0_80_0_0_e65093b77df50e08563ed2e9e1239196.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sigara zammı, sigara fiyatları, sigara fiyatlarına zam, sigara zammı ne zaman, sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları ne kadar oldu, sigara fiyatları 2026, şubat sigara zammı, geçiş zammı sigara, 5 tl sigara zammı, 10 tl sigara zammı
sigara zammı, sigara fiyatları, sigara fiyatlarına zam, sigara zammı ne zaman, sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları ne kadar oldu, sigara fiyatları 2026, şubat sigara zammı, geçiş zammı sigara, 5 tl sigara zammı, 10 tl sigara zammı

Sigaraya zam geliyor: 5–10 TL arası zam gündemde

14:32 02.02.2026 (güncellendi: 14:34 02.02.2026)
© AASigara
Sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
© AA
Abone ol
Sigara fiyatları için şubat ayı uyarısı geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, maliyet artışları ve vergi güncellemeleriyle birlikte sigaraya 5 ila 10 TL arasında “geçiş zammı” beklendiğini açıkladı.
Ocak ayıyla birlikte zam beklentisi oluşan sigara fiyatları için gözler şubat ayına çevrildi. Maliyetler, vergi düzenlemeleri ve ekonomik koşullar nedeniyle fiyat artışının kapıda olduğu belirtiliyor.

Sigara fiyatlarına ne zaman zam gelecek?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şubat ayına ilişkin beklentiyi duyurdu. Dündar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Şubat ayı itibarıyla maliyet ve vergi güncellemeleri kaynaklı sigaraya 5 TL ile 10 TL arasında bir 'geçiş' zammı öngörülüyor."
Yüksek enflasyon, döviz kurundaki dalgalanmalar ve artan vergi yükü, birçok üründe olduğu gibi sigara fiyatlarını da yukarı çekmeye devam ediyor.
Açıklamalara göre, şubat ayı itibarıyla sigaraya 5–10 lira aralığında bir “geçiş zammı” yapılması bekleniyor.
Barış Murat Yağcı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
TÜRKİYE
Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı gözaltına alındı
14:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала