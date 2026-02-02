Türkiye
Rus Dış İstihbaratı: Macron, Fransız istihbaratına Afrikalı 'nahoş liderleri' ortadan kaldırma yetkisi verdi
Afrika ülkelerinin önemli bir bölümüyle ilişkileri kopan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hoşanmadığı Afrikalı liderlerin 'temizlenmesi' için istihbarat... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ulusal istihbarata Afrika'daki 'nahoş liderleri' ortadan kaldırma talimatı verdiğini açıkladı.📢SVR'nin açıklamasında öne çıkanlar:🔴Fransa, 3 Ocak'ta Burkina Faso'da yaşanan darbe girişiminde rol oynadı🔴Paris, Sahra-Sahel bölgesindeki ülkeleri istikrarsızlaştırmaya devam edecek🔴Paris, Afrika'da 'siyasi intikam' fırsatları arayışında🔴Fransa, Madagaskar'daki yeni cumhurbaşkanını devirmek için çeşitli seçenekler üzerinde duruyor🔴Macron, Ekim 2025'te iktidara gelen BRICS yanlısı yönetimi hedefine aldı🔴Fransa, Afrika kıtasında ana müttefikleri haline gelen 'çeşitli türden' teröristleri doğrudan desteklemeye yöneldi
11:26 02.02.2026
© AA / Celal GüneşFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Afrika ülkelerinin önemli bir bölümüyle ilişkileri kopan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hoşanmadığı Afrikalı liderlerin 'temizlenmesi' için istihbarat servislerine talimat verdiği ortaya çıktı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ulusal istihbarata Afrika'daki 'nahoş liderleri' ortadan kaldırma talimatı verdiğini açıkladı.

📢SVR'nin açıklamasında öne çıkanlar:

🔴Fransa, 3 Ocak'ta Burkina Faso'da yaşanan darbe girişiminde rol oynadı

🔴Paris, Sahra-Sahel bölgesindeki ülkeleri istikrarsızlaştırmaya devam edecek

🔴Paris, Afrika'da 'siyasi intikam' fırsatları arayışında

🔴Fransa, Madagaskar'daki yeni cumhurbaşkanını devirmek için çeşitli seçenekler üzerinde duruyor

🔴Macron, Ekim 2025'te iktidara gelen BRICS yanlısı yönetimi hedefine aldı

🔴Fransa, Afrika kıtasında ana müttefikleri haline gelen 'çeşitli türden' teröristleri doğrudan desteklemeye yöneldi
DÜNYA
Medvedev: Rusya küresel bir çatışma istemiyor
10:51
