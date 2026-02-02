https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/refah-sinir-kapisi-sinirli-gecislere-acildigi-aciklandi-1103196454.html

Refah Sınır Kapısı'nın sınırlı geçişlere açıldığı açıklandı

Refah Sınır Kapısı'nın sınırlı geçişlere açıldığı açıklandı

Mısır ve İsrail güvenlik yetkililerine göre, Gazze'nin Mısır ile olan Refah Sınır Kapısı bugün sınırlı geçişe yeniden açıldı. 02.02.2026, Sputnik Türkiye

Mısırlı bir yetkilinin ABD basınına yaptığı açıklamada sınır kapısının açılışının ilk gününde her iki yönde de 50 Filistinlinin geçeceğini belirtti. Ateşkes anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili görüşmelerde yer alan söz konusu yetkili, isminin açıklanmaması koşuluyla açıklamalarda bulundu.Mısır medyası ise yeniden açılışı doğruladı, ancak bu, şimdilik büyük ölçüde sembolik bir anlam taşıyor. Her iki yönde de çok az kişinin seyahat etmesine izin verilecek ve hiçbir malın girişine izin verilmeyecek.⁠İsrail basınına göre günde 150 kişinin çıkışına, 50 kişinin geri girmesine izin verilecek.İsrail tarafından yapılan açıklamada, giriş ve çıkış yapacak kişilerin Mısır ve İsrail tarafından güvenlik taramasından geçirileceği kaydedildi.Sınır kapısındaki operasyonlar Avrupa Birliği sınır devriye görevlileri ve sınırlı sayıdaki Filistinli personelin gözetiminde yürütülecek.Hastalar Kerem Şalom kapısından çıkıyorGazze'deki Sağlık Bakanlığı, hasta ve yaralıların bölgeden ayrılışının Refah Sınır Kapısı üzerinden değil daha önce olduğu gibi Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı üzerinden yapılacağını duyurdu.Öte yandan Gazze’den yurt dışında tedavi görecek hasta ve yaralıları taşıyan otobüsler, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta Kerem Şalom Sınır Kapısı’na ulaştı.

