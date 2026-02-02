Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/refah-sinir-kapisi-sinirli-gecislere-acildigi-aciklandi-1103196454.html
Refah Sınır Kapısı'nın sınırlı geçişlere açıldığı açıklandı
Refah Sınır Kapısı'nın sınırlı geçişlere açıldığı açıklandı
Sputnik Türkiye
Mısır ve İsrail güvenlik yetkililerine göre, Gazze'nin Mısır ile olan Refah Sınır Kapısı bugün sınırlı geçişe yeniden açıldı. 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T11:17+0300
2026-02-02T11:21+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
gazze
mısır
i̇srail
refah sınır kapısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/01/1103176153_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5eab6072ef722abd5d42c250f37a5450.png
Mısırlı bir yetkilinin ABD basınına yaptığı açıklamada sınır kapısının açılışının ilk gününde her iki yönde de 50 Filistinlinin geçeceğini belirtti. Ateşkes anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili görüşmelerde yer alan söz konusu yetkili, isminin açıklanmaması koşuluyla açıklamalarda bulundu.Mısır medyası ise yeniden açılışı doğruladı, ancak bu, şimdilik büyük ölçüde sembolik bir anlam taşıyor. Her iki yönde de çok az kişinin seyahat etmesine izin verilecek ve hiçbir malın girişine izin verilmeyecek.⁠İsrail basınına göre günde 150 kişinin çıkışına, 50 kişinin geri girmesine izin verilecek.İsrail tarafından yapılan açıklamada, giriş ve çıkış yapacak kişilerin Mısır ve İsrail tarafından güvenlik taramasından geçirileceği kaydedildi.Sınır kapısındaki operasyonlar Avrupa Birliği sınır devriye görevlileri ve sınırlı sayıdaki Filistinli personelin gözetiminde yürütülecek.Hastalar Kerem Şalom kapısından çıkıyorGazze'deki Sağlık Bakanlığı, hasta ve yaralıların bölgeden ayrılışının Refah Sınır Kapısı üzerinden değil daha önce olduğu gibi Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı üzerinden yapılacağını duyurdu.Öte yandan Gazze’den yurt dışında tedavi görecek hasta ve yaralıları taşıyan otobüsler, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta Kerem Şalom Sınır Kapısı’na ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/iran-protestolar-sirasinda-olen-uc-bine-yakin-kisinin-isimlerini-acikladi-1103186292.html
gazze
mısır
i̇srail
refah sınır kapısı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/01/1103176153_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5536abe29506a7fef65885ba3463522e.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gazze, mısır, i̇srail, refah sınır kapısı
gazze, mısır, i̇srail, refah sınır kapısı

Refah Sınır Kapısı'nın sınırlı geçişlere açıldığı açıklandı

11:17 02.02.2026 (güncellendi: 11:21 02.02.2026)
© AAGazze'ye gitmek üzere yola çıkan ambulanslar, Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafından geçti
Gazze'ye gitmek üzere yola çıkan ambulanslar, Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafından geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
© AA
Abone ol
Mısır ve İsrail güvenlik yetkililerine göre, Gazze'nin Mısır ile olan Refah Sınır Kapısı bugün sınırlı geçişe yeniden açıldı.
Mısırlı bir yetkilinin ABD basınına yaptığı açıklamada sınır kapısının açılışının ilk gününde her iki yönde de 50 Filistinlinin geçeceğini belirtti. Ateşkes anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili görüşmelerde yer alan söz konusu yetkili, isminin açıklanmaması koşuluyla açıklamalarda bulundu.
Mısır medyası ise yeniden açılışı doğruladı, ancak bu, şimdilik büyük ölçüde sembolik bir anlam taşıyor. Her iki yönde de çok az kişinin seyahat etmesine izin verilecek ve hiçbir malın girişine izin verilmeyecek.
⁠İsrail basınına göre günde 150 kişinin çıkışına, 50 kişinin geri girmesine izin verilecek.
İsrail tarafından yapılan açıklamada, giriş ve çıkış yapacak kişilerin Mısır ve İsrail tarafından güvenlik taramasından geçirileceği kaydedildi.
Sınır kapısındaki operasyonlar Avrupa Birliği sınır devriye görevlileri ve sınırlı sayıdaki Filistinli personelin gözetiminde yürütülecek.

Hastalar Kerem Şalom kapısından çıkıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hasta ve yaralıların bölgeden ayrılışının Refah Sınır Kapısı üzerinden değil daha önce olduğu gibi Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı üzerinden yapılacağını duyurdu.
Öte yandan Gazze’den yurt dışında tedavi görecek hasta ve yaralıları taşıyan otobüsler, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta Kerem Şalom Sınır Kapısı’na ulaştı.
Meşhed, İran'da protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
DÜNYA
İran, protestolar sırasında ölen üç bine yakın kişinin isimlerini açıkladı
Dün, 19:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала