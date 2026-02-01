ABD’nin yeni Karakas büyükelçisi 7 yıl sonra Venezuela’da

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/abdnin-yeni-karakas-buyukelcisi-7-yil-sonra-venezuelada-1103178806.html
ABD'nin yeni Karakas Büyükelçisi Laura Dogu, diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması sürecinde Venezuela'ya ulaştı. Ziyaret, iki ülke arasında 2019'dan bu... 01.02.2026
venezuela
ABD’nin yeni Karakas Büyükelçisi Laura Dogu, diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması sürecinde Venezuela’ya ulaştı. Ziyaret, iki ülke arasında 2019’dan bu yana kesik olan temaslar açısından kritik bir adım olarak görülüyor.
ABD’nin yeni Karakas Büyükelçisi Laura Dogu, yaklaşık yedi yıl aradan sonra Venezuela’ya ulaştı.
ABD’nin Karakas Büyükelçiliği tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Dogu’nun Maiquetia Uluslararası Havalimanı’na varış anına yer verildi. Paylaşımda, “Ekibim ve ben çalışmaya hazırız.” ifadesinin kullanıldığı aktarıldı.
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Dogu’nun gelişinin iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların diplomasi ve diyalog yoluyla ele alınması açısından önemli olduğunu belirtti. Gil’in, sürecin uluslararası hukuk ve karşılıklı saygı çerçevesinde ilerlemesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.