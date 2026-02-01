Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/abdnin-yeni-karakas-buyukelcisi-7-yil-sonra-venezuelada-1103178806.html
ABD’nin yeni Karakas büyükelçisi 7 yıl sonra Venezuela’da
ABD’nin yeni Karakas büyükelçisi 7 yıl sonra Venezuela’da
Sputnik Türkiye
ABD’nin yeni Karakas Büyükelçisi Laura Dogu, diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması sürecinde Venezuela’ya ulaştı. Ziyaret, iki ülke arasında 2019’dan bu... 01.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-01T14:28+0300
2026-02-01T14:28+0300
dünya
abd
yvan gil
venezuela
abd büyükelçiliği
büyükelçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/03/1102457754_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_75ea66eaaed811afcf317570c0710e86.jpg
ABD’nin yeni Karakas Büyükelçisi Laura Dogu, yaklaşık yedi yıl aradan sonra Venezuela’ya ulaştı. ABD’nin Karakas Büyükelçiliği tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Dogu’nun Maiquetia Uluslararası Havalimanı’na varış anına yer verildi. Paylaşımda, “Ekibim ve ben çalışmaya hazırız.” ifadesinin kullanıldığı aktarıldı.Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Dogu’nun gelişinin iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların diplomasi ve diyalog yoluyla ele alınması açısından önemli olduğunu belirtti. Gil’in, sürecin uluslararası hukuk ve karşılıklı saygı çerçevesinde ilerlemesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/irandan-abye-karsilik-avrupa-ordulari-teror-listesine-alindi-1103177027.html
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/03/1102457754_70:0:1211:856_1920x0_80_0_0_5d6b99167ff0c10fe5fd47cf2e314e37.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, yvan gil, venezuela, abd büyükelçiliği, büyükelçi
abd, yvan gil, venezuela, abd büyükelçiliği, büyükelçi

ABD’nin yeni Karakas büyükelçisi 7 yıl sonra Venezuela’da

14:28 01.02.2026
© AA / Boris VergaraVenezüella'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyuldu
Venezüella'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
© AA / Boris Vergara
Abone ol
ABD’nin yeni Karakas Büyükelçisi Laura Dogu, diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması sürecinde Venezuela’ya ulaştı. Ziyaret, iki ülke arasında 2019’dan bu yana kesik olan temaslar açısından kritik bir adım olarak görülüyor.
ABD’nin yeni Karakas Büyükelçisi Laura Dogu, yaklaşık yedi yıl aradan sonra Venezuela’ya ulaştı.
ABD’nin Karakas Büyükelçiliği tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Dogu’nun Maiquetia Uluslararası Havalimanı’na varış anına yer verildi. Paylaşımda, “Ekibim ve ben çalışmaya hazırız.” ifadesinin kullanıldığı aktarıldı.
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Dogu’nun gelişinin iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların diplomasi ve diyalog yoluyla ele alınması açısından önemli olduğunu belirtti. Gil’in, sürecin uluslararası hukuk ve karşılıklı saygı çerçevesinde ilerlemesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
DÜNYA
İran’dan AB’ye karşılık: Avrupa orduları 'terör listesine' alındı
12:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала