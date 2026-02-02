https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/mauro-icardi-gheorghe-haginin-rekorunu-egale-etti-1103189933.html

Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti

Sputnik Türkiye

Kayserispor maçında sarı-kırmızılı ekipteki 72. golünü kaydeden Icardi, Gheorghe Hagi'nin sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu... 02.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-02T02:46+0300

2026-02-02T02:46+0300

2026-02-02T02:49+0300

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 117. maçında 72. golünü atarak kulüp tarihinin en golcü futbolcusu sıralamasında zirvedeki Gheorghe Hagi'yi yakaladı. Hagi ile gol sayısını eşitleyen Icardi, bir gol atması durumunda kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu rekorunun tek başına sahibi olacak.Derbilerde kaç gol attı?Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı derbi maçlarında toplam 8 kez fileleri havalandırdı.Fenerbahçe'ye karşı 7 maça çıkan Arjantinli santrfor, söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 3 kez sarstı. Beşiktaş'a karşı da 7 maçta görev alan Icardi, bu müsabakalarda toplam 5 gol kaydetti.Galatasaray'da ilk gölünü ne zaman hangi maçta attı?Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla ilk golünü Corendon Alanyaspor karşısında kaydetti.Icardi, 23 Ekim 2022 tarihine oynanan Alanyaspor maçında 22. dakikada fileleri havalandırarak, sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü attı.

