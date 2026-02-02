Malili uzman: Afrika'daki terör saldırılarının arkasında hala Fransa var
© AA
Rus Dış İstihbaratı'nın Macron'un Afrika'ya yönelik planlarını açıklamasının ardından Sputnik'e konuşan Malili uzman Diallo, Paris'in Afrika'yla ilgili hırslarının değişmediğine dikkat çekti.
Malili siyaset uzmanı Abdoulaye Diallo, Afrika kıtasındaki terör eylemlerinde Fransa'nın parmağının bulunduğunu vurguladı.
Mali'nin Yeniden Doğuşu Kolektifi'nin (COREMA) Halkla İlişkiler Temsilcisi Abdoulaye Diallo, Sputnik'e verdiği demeçte, Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) Fransa'nın Sahel'de darbeler planladığı ve teröristleri desteklediği yönündeki son açıklamasını değerlendirdi.
Diallo, "Gerçekten de Emmanuel Macron, Batı'nın iradesine meydan okunan kararlar nedeniyle Sahel Devletler İttifakı ülkelerinden intikam almak istiyor" dedi.
Fransa'nın, barbarlık döneminin sona erdiğini unuttuğunu kaydeden Diallo, "Önceden Fransa, Afrika'yı umutsuzluğa sürükleyen elitlerle işbirliği içinde, kaynakları yağmalıyor ve çalıyordu. Ama bugün tam tersi. Sahel Devletler İttifakı ülkelerindeki mevcut elitler, halkları tarafından destekleniyor ve jeopolitik çatışmanın ve kaynak çatışmasının merkez arenası olan Sahel bölgesiyle ilgili bilgileri Rusya'yla paylaşıyor" ifadelerini kullandı.
Fransa'nın Afrika'daki çıkarlarının değişmediğini ve kıtanın maden kaynaklarını kontrol altına alma girişimlerini sürdürdüğünü de anlatan Diallo, "Fransa istediğini elde edene kadar, çıkarlarının karşısında duran devlet başkanlarını ortadan kaldırmak için her zaman bencil, hatta terörist yöntemler kullanmaya çalışacak" diye ekledi.
