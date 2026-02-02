https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/lebron-jamesten-tarihi-rekor-22-kez-nba-all-stara-secildi-1103199899.html
LeBron James’ten tarihi rekor: 22. kez NBA All-Star’a seçildi
LeBron James’ten tarihi rekor: 22. kez NBA All-Star’a seçildi
Sputnik Türkiye
Los Angeles Lakers’ın yıldızı LeBron James, NBA All-Star 2026 kadrosuna Batı Konferansı yedeği olarak seçildi. 41 yaşındaki süper yıldız, 22’nci kez All-Star... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T12:19+0300
2026-02-02T12:19+0300
2026-02-02T12:19+0300
nba
los angeles lakers
nba all-star
lebron james
devin booker
kevin durant
spor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1b/1089718275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52458cf3c94153aa03964171acd57439.jpg
Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, NBA All-Star Maçı’na Batı Konferansı yedek oyuncusu olarak seçildi. Organizasyonun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla James’in kadroya dahil edildiği duyuruldu.Her iki konferansın ilk beşleri daha önce açıklanırken, yedek oyuncular da netleşti.Batı Konferansı yedekleri belli olduBatı Konferansı’nın yedek kadrosunda şu isimler yer aldı:Doğu Konferansı’nın yedek kadrosuDoğu Konferansı’nda yedek olarak seçilen oyuncular ise şöyle:2026 All-Star maçı yeni formatla oynanacakNBA All-Star 2026, iki Amerikan oyuncu takımı ve bir uluslararası takımın yer aldığı lig usulü turnuva formatıyla düzenlenecek. Organizasyon, 15 Şubat 2026’da Intuit Dome’da gerçekleştirilecek.Turnuvada her maç 12 dakika sürecek. Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar finale yükselecek. Puan eşitliği halinde sayı farkı belirleyici olacak.LeBron James’ten Kırılması Zor Rekor41 yaşındaki LeBron James, 22’nci kez All-Star seçilerek NBA tarihinde bu başarıya en çok ulaşan oyuncu oldu. Tecrübeli yıldız, ayak bileği sakatlığı nedeniyle 2025 All-Star maçını 20 yıl sonra ilk kez kaçırmıştı.James’in kariyerinde:bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/arda-guler-tarihi-macta-oyundan-alindi-cilgina-dondu-hocaya-neden-hep-ben-tepkisi-1103115699.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1b/1089718275_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_f6b7e2727331626671133f56482378eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nba, los angeles lakers, nba all-star, lebron james, devin booker, kevin durant
nba, los angeles lakers, nba all-star, lebron james, devin booker, kevin durant
LeBron James’ten tarihi rekor: 22. kez NBA All-Star’a seçildi
Los Angeles Lakers’ın yıldızı LeBron James, NBA All-Star 2026 kadrosuna Batı Konferansı yedeği olarak seçildi. 41 yaşındaki süper yıldız, 22’nci kez All-Star olmayı başararak lig tarihine geçti. Organizasyon, 15 Şubat’ta Los Angeles’taki Intuit Dome’da yeni formatla oynanacak.
Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, NBA All-Star Maçı’na Batı Konferansı yedek oyuncusu olarak seçildi. Organizasyonun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla James’in kadroya dahil edildiği duyuruldu.
Her iki konferansın ilk beşleri daha önce açıklanırken, yedek oyuncular da netleşti.
Batı Konferansı yedekleri belli oldu
Batı Konferansı’nın yedek kadrosunda şu isimler yer aldı:
Anthony Edwards
(Minnesota Timberwolves)
Chet Holmgren
(Oklahoma City Thunder)
Jamal Murray
(Denver Nuggets
)
Doğu Konferansı’nın yedek kadrosu
Doğu Konferansı’nda yedek olarak seçilen oyuncular ise şöyle:
Scottie Barnes
(Toronto Raptors
)
Jaylen Duren
(Detroit Pistons)
Jaylen Johnson
(Atlanta Hawks
)
Norman Powell
(Miami Heat
)
Pascal Siakam
(Indiana Pacers)
Karl-Anthony Towns
(New York Knicks
)
2026 All-Star maçı yeni formatla oynanacak
NBA All-Star 2026, iki Amerikan oyuncu takımı ve bir uluslararası takımın yer aldığı lig usulü turnuva formatıyla düzenlenecek. Organizasyon, 15 Şubat 2026’da Intuit Dome’da gerçekleştirilecek.
Turnuvada her maç 12 dakika sürecek. Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar finale yükselecek. Puan eşitliği halinde sayı farkı belirleyici olacak.
LeBron James’ten Kırılması Zor Rekor
41 yaşındaki LeBron James
, 22’nci kez All-Star seçilerek NBA
tarihinde bu başarıya en çok ulaşan oyuncu oldu. Tecrübeli yıldız, ayak bileği sakatlığı nedeniyle 2025 All-Star maçını 20 yıl sonra ilk kez kaçırmıştı.
ABD Milli Takımı ile 3 Olimpiyat altın madalyası