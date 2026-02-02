LeBron James’ten tarihi rekor: 22. kez NBA All-Star’a seçildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/lebron-jamesten-tarihi-rekor-22-kez-nba-all-stara-secildi-1103199899.html

02.02.2026

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, NBA All-Star Maçı’na Batı Konferansı yedek oyuncusu olarak seçildi. Organizasyonun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla James’in kadroya dahil edildiği duyuruldu.Her iki konferansın ilk beşleri daha önce açıklanırken, yedek oyuncular da netleşti.Batı Konferansı yedekleri belli olduBatı Konferansı’nın yedek kadrosunda şu isimler yer aldı:Doğu Konferansı’nın yedek kadrosuDoğu Konferansı’nda yedek olarak seçilen oyuncular ise şöyle:2026 All-Star maçı yeni formatla oynanacakNBA All-Star 2026, iki Amerikan oyuncu takımı ve bir uluslararası takımın yer aldığı lig usulü turnuva formatıyla düzenlenecek. Organizasyon, 15 Şubat 2026’da Intuit Dome’da gerçekleştirilecek.Turnuvada her maç 12 dakika sürecek. Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar finale yükselecek. Puan eşitliği halinde sayı farkı belirleyici olacak.LeBron James’ten Kırılması Zor Rekor41 yaşındaki LeBron James, 22’nci kez All-Star seçilerek NBA tarihinde bu başarıya en çok ulaşan oyuncu oldu. Tecrübeli yıldız, ayak bileği sakatlığı nedeniyle 2025 All-Star maçını 20 yıl sonra ilk kez kaçırmıştı.James’in kariyerinde:bulunuyor.

