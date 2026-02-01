https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/ato-baskani-baran-kredi-karti-limitinin-kisitlanmasi-ekonomik-hayatin-isleyisini-zorlastiracaktir-1103185247.html
ATO Başkanı Baran: Kredi kartı limitinin kısıtlanması ekonomik hayatın işleyişini zorlaştıracaktır
ATO Başkanı Baran: Kredi kartı limitinin kısıtlanması ekonomik hayatın işleyişini zorlaştıracaktır
01.02.2026
Geçen günlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartı limitlerine 400 bin lira sınırı getirilmişti.Yeni düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ''Artan fiyatlar karşısında, yüksek tutarlı ödemelerin nakit olarak yapılması, hem güvenlik hem de pratiklik açısından mümkün olmaktan çıktı. Nakit para kullanımının azalması yönündeki genel eğilim de dikkate alındığında, kredi kartı limitlerinin kısıtlanması ekonomik hayatın işleyişini zorlaştıracaktır'' dedi.'Reel sektörün sesini aktarmaya devam edeceğiz'ATO Başkanı Baran, düzenlemelerde ticari hayatın gerçeklerinin ve halkın zorunlu harcamalarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
Ekonomide kalıcı istikrarın yolunun, üretimi, ticareti ve tüketimi birlikte gözeten, sahadaki etkileri doğru okuyan düzenlemelerle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, tüm kurum ve kuruluşlarımızla istişareye açık olduğumuzu ve reel sektörün sesini aktarmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururum.