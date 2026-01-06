https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/turk-gemisi-kerc-bogazinda-karaya-oturdu-denizcilik-genel-mudurlugunden-aciklama-1102514382.html
Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu: Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama
"Happy Aras" isimli Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu. 3'ü Türk 11 personel tahliye edildi.
Karadeniz'den Kerç Boğazı'na sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu.Denizcilik Genel Müdürlüğü konuya ilişkin gelişmeleri paylaştı:Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
09:50 06.01.2026 (güncellendi: 10:07 06.01.2026)
"Happy Aras" isimli Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu. 3'ü Türk 11 personel tahliye edildi.
Karadeniz'den Kerç Boğazı'na sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu.
Denizcilik Genel Müdürlüğü konuya ilişkin gelişmeleri paylaştı:
Karadeniz’de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli "Happy Aras" gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) koordinesinde gemiden ayrıldı.
Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.