Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/turk-gemisi-kerc-bogazinda-karaya-oturdu-denizcilik-genel-mudurlugunden-aciklama-1102514382.html
Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu: Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama
Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu: Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama
Sputnik Türkiye
"Happy Aras" isimli Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu. 3'ü Türk 11 personel tahliye edildi. 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T09:50+0300
2026-01-06T10:07+0300
türki̇ye
gemi
kerç boğazı
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102514454_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_32da8478409f1d9b10826aa7d66af592.jpg
Karadeniz'den Kerç Boğazı'na sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu.Denizcilik Genel Müdürlüğü konuya ilişkin gelişmeleri paylaştı:Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/kocaelinde-kuru-yuk-gemisi-karaya-oturdu-kurtarma-calismalari-suruyor-1099462465.html
türki̇ye
kerç boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102514454_96:0:1185:817_1920x0_80_0_0_e17c33fbfec74f36126ca20afb43c78b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türk gemisi kerç boğazı'nda karaya oturdu
türk gemisi kerç boğazı'nda karaya oturdu

Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu: Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden açıklama

09:50 06.01.2026 (güncellendi: 10:07 06.01.2026)
Karadeniz'den Kerç Boğazı'na sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu.
Karadeniz'den Kerç Boğazı'na sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2026
Abone ol
"Happy Aras" isimli Türk gemisi Kerç Boğazı'nda karaya oturdu. 3'ü Türk 11 personel tahliye edildi.
Karadeniz'den Kerç Boğazı'na sürüklenen Türk gemisi karaya oturdu.
Denizcilik Genel Müdürlüğü konuya ilişkin gelişmeleri paylaştı:
Karadeniz’de sürüklenerek Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su alan Türk sahipli "Happy Aras" gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) koordinesinde gemiden ayrıldı.
Mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
TÜRKİYE
Kocaeli'nde kuru yük gemisi karaya oturdu: Kurtarma çalışmaları sürüyor
18 Eylül 2025, 10:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала