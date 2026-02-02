https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/kirklarelinde-motokuryelere-hava-engeli-trafige-cikislar-yasaklandi-1103198469.html
Kırklareli’nde motokuryelere hava engeli: Trafiğe çıkışlar yasaklandı
Kırklareli’nde motokuryelere hava engeli: Trafiğe çıkışlar yasaklandı
Sputnik Türkiye
Kırklareli Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T11:56+0300
2026-02-02T11:56+0300
2026-02-02T11:56+0300
türki̇ye
kırklareli
kırklareli valiliği
türkiye
kurye
moto kurye
motokurye
esnaf kurye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093889719_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c9b07b341bda09fa0e51c69561bd5064.jpg
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Kırklareli’nde, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yeni tedbirler alındı. Kırklareli Valiliği, motosiklet ve benzeri araçların trafiğe çıkışını geçici olarak durdurdu.Kararın, özellikle buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı alındığı belirtildi.Hangi araçlar yasak kapsamında?Valilik açıklamasına göre yasak şu araçları kapsıyor:Bu araçların tamamı, ikinci bir duyuruya kadar şehir genelinde trafiğe çıkamayacak.Yetkililer, uygulamanın temel amacının sürücülerin ve yayaların can güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı. Olumsuz hava şartlarında iki tekerlekli araçların kaza riskinin ciddi ölçüde arttığına dikkat çekildi.Valilik, zorunlu olmadıkça vatandaşların trafiğe çıkmamasını da tavsiye etti.Yasak i̇kinci duyuruya kadar sürecekAçıklamada, yasağın süresine ilişkin net bir tarih verilmezken, hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte yeni bir değerlendirme yapılacağı ifade edildi.Meteorolojik şartların iyileşmesi halinde, yasağın kaldırılmasına yönelik duyurunun kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/afad-duyurdu-kutahyada-deprem-1103195189.html
türki̇ye
kırklareli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093889719_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0355efbc33f4da441a96bddbdbc95ebf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kırklareli, kırklareli valiliği, türkiye, kurye, moto kurye, motokurye, esnaf kurye
kırklareli, kırklareli valiliği, türkiye, kurye, moto kurye, motokurye, esnaf kurye
Kırklareli’nde motokuryelere hava engeli: Trafiğe çıkışlar yasaklandı
Kırklareli Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını ikinci bir duyuruya kadar yasakladı. Kararın, sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı bildirildi.
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Kırklareli’nde, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yeni tedbirler alındı. Kırklareli Valiliği, motosiklet ve benzeri araçların trafiğe çıkışını geçici olarak durdurdu.
Kararın, özellikle buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı alındığı belirtildi.
Hangi araçlar yasak kapsamında?
Valilik açıklamasına göre yasak şu araçları kapsıyor:
Bu araçların tamamı, ikinci bir duyuruya kadar şehir genelinde trafiğe çıkamayacak.
Yetkililer, uygulamanın temel amacının sürücülerin ve yayaların can güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı. Olumsuz hava şartlarında iki tekerlekli araçların kaza riskinin ciddi ölçüde arttığına dikkat çekildi.
Valilik, zorunlu olmadıkça vatandaşların trafiğe çıkmamasını da tavsiye etti.
Yasak i̇kinci duyuruya kadar sürecek
Açıklamada, yasağın süresine ilişkin net bir tarih verilmezken, hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte yeni bir değerlendirme yapılacağı ifade edildi.
Meteorolojik şartların iyileşmesi halinde, yasağın kaldırılmasına yönelik duyurunun kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.