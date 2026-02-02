https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/kirklarelinde-motokuryelere-hava-engeli-trafige-cikislar-yasaklandi-1103198469.html

Kırklareli’nde motokuryelere hava engeli: Trafiğe çıkışlar yasaklandı

Kırklareli Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını...

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093889719_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c9b07b341bda09fa0e51c69561bd5064.jpg

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Kırklareli’nde, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yeni tedbirler alındı. Kırklareli Valiliği, motosiklet ve benzeri araçların trafiğe çıkışını geçici olarak durdurdu.Kararın, özellikle buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı alındığı belirtildi.Hangi araçlar yasak kapsamında?Valilik açıklamasına göre yasak şu araçları kapsıyor:Bu araçların tamamı, ikinci bir duyuruya kadar şehir genelinde trafiğe çıkamayacak.Yetkililer, uygulamanın temel amacının sürücülerin ve yayaların can güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı. Olumsuz hava şartlarında iki tekerlekli araçların kaza riskinin ciddi ölçüde arttığına dikkat çekildi.Valilik, zorunlu olmadıkça vatandaşların trafiğe çıkmamasını da tavsiye etti.Yasak i̇kinci duyuruya kadar sürecekAçıklamada, yasağın süresine ilişkin net bir tarih verilmezken, hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte yeni bir değerlendirme yapılacağı ifade edildi.Meteorolojik şartların iyileşmesi halinde, yasağın kaldırılmasına yönelik duyurunun kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

