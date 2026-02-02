Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/afad-duyurdu-kutahyada-deprem-1103195189.html
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 10.12'de kaydedildi. 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T10:28+0300
2026-02-02T10:28+0300
son depremler
kütahya
afad
deprem
deprem son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png
AFAD'dan deprem açıklaması geldi. Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleştiği duyuruldu. Saat 10.12'de meydana gelen depremin derinliği 12.5 kilometre olarak kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/istanbula-kar-yagacak-mi-akomdan-5-ilce-icin-uyari-meteoroloji-uzmani-tahminini-paylasti-1103194692.html
kütahya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:160:1024:928_1920x0_80_0_0_88993a5f0d3bee43253a00b3fb6a9bb5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem, son dakika deprem, en son deprem nerede
deprem, son dakika deprem, en son deprem nerede

AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem

10:28 02.02.2026
deprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 10.12'de kaydedildi.
AFAD'dan deprem açıklaması geldi. Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleştiği duyuruldu.
Saat 10.12'de meydana gelen depremin derinliği 12.5 kilometre olarak kaydedildi.
istanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
TÜRKİYE
İstanbul’a kar yağacak mı? AKOM'dan 5 ilçe için uyarı, meteoroloji uzmanı tahminini paylaştı
10:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала