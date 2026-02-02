https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/afad-duyurdu-kutahyada-deprem-1103195189.html
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 10.12'de kaydedildi. 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T10:28+0300
2026-02-02T10:28+0300
2026-02-02T10:28+0300
AFAD'dan deprem açıklaması geldi. Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleştiği duyuruldu. Saat 10.12'de meydana gelen depremin derinliği 12.5 kilometre olarak kaydedildi.
Saat 10.12'de meydana gelen depremin derinliği 12.5 kilometre olarak kaydedildi.