Kazakistan'da mahkumlar insansız hava araçları üretmeye başlayacak
Kazakistan'da mahkumlar insansız hava araçları üretmeye başlayacak
Sputnik Türkiye
Kazakistan İçişleri Bakanlığı, kuzeydeki yüksek güvenlikli bir cezaevinde bulunan mahkûmların tam ölçekli insansız hava aracı (İHA) üretimine başlayacağını... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
Kazakistan'da mahkumlar insansız hava araçları üretmeye başlayacak

12:12 02.02.2026
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Abone ol
Kazakistan İçişleri Bakanlığı, kuzeydeki yüksek güvenlikli bir cezaevinde bulunan mahkûmların tam ölçekli insansız hava aracı (İHA) üretimine başlayacağını açıkladı. Yenilenen hangarda gövdeden yazılıma kadar tüm süreç yürütülecek. Proje, mahkumların üretime katılımını artırmayı hedefliyor.
Kazakistan'ın kuzey bölgelerdeki yüksek güvenlikli bir tesiste tutuklu bulunan mahkûmların, insansız hava aracı üretimi yapacağını duyurdu. Proje kapsamında cezaevi bünyesinde modern bir üretim altyapısı kuruldu.
Yetkililer, çalışmanın hem teknik kapasiteyi artırmayı hem de mahkûmların mesleki beceriler kazanmasını amaçladığını belirtti.

Üretim merkezi Arşalı’da kuruldu

Bakanlığa bağlı devlet kuruluşu Trud’un müdürü Yermek Shurmanov, projenin detaylarını paylaştı.
Şurmanov, Arshaly köyünde bulunan tesiste bir hangarın tamamen yenilendiğini ve üretim ekipmanlarının kurulduğunu söyledi.

Gövde, yazılım ve kartlar aynı tesiste üretilecek

Yermek Şurmanov’un açıklamasına göre, tesiste yalnızca montaj değil, tam kapsamlı üretim yapılacak:
“Sadece montaj değil, insansız hava araçlarının tam ölçekli üretimini planlıyoruz. Gövde tamamen burada üretilecek. Devre kartları ve yazılımların tamamı da tesis içinde geliştirilecek.”
Bu kapsamda İHA’ların tüm kritik bileşenleri cezaevi bünyesinde hazırlanacak.

23 bin mahkumun büyük bölümü çalışıyor

Yetkililer, Kazakistan ceza sisteminde yaklaşık 23 bin çalışabilir durumdaki mahkûm bulunduğunu açıkladı. Bu kişilerin 18 binden fazlasının halihazırda farklı üretim ve hizmet alanlarında görev aldığı bildirildi.
Yeni İHA projesinin, bu istihdam kapasitesini daha da artırması bekleniyor.

Hedef: Üretim, rehabilitasyon ve ekonomik katkı

Uzmanlara göre proje, yalnızca savunma ve teknoloji üretimi açısından değil, mahkûmların topluma yeniden kazandırılması açısından da önem taşıyor.
Yetkililer, mesleki eğitim ve üretim faaliyetlerinin, cezaevlerinden çıkan kişilerin iş hayatına uyumunu kolaylaştıracağını vurguluyor.

Uluslararası dikkat çeken model

Kazakistan’daki bu uygulama, dünyada cezaevlerinde yüksek teknoloji üretimine yönelik nadir örnekler arasında yer alıyor. Projenin başarılı olması halinde, benzer modellerin farklı sektörlere yayılması da gündeme gelebilecek.
