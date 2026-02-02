https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/kazakistandaki-mahkumlar-insansiz-hava-araclari-uretmeye-baslayacak-1103198702.html

Kazakistan'da mahkumlar insansız hava araçları üretmeye başlayacak

Kazakistan'da mahkumlar insansız hava araçları üretmeye başlayacak

Sputnik Türkiye

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, kuzeydeki yüksek güvenlikli bir cezaevinde bulunan mahkûmların tam ölçekli insansız hava aracı (İHA) üretimine başlayacağını... 02.02.2026

Kazakistan'ın kuzey bölgelerdeki yüksek güvenlikli bir tesiste tutuklu bulunan mahkûmların, insansız hava aracı üretimi yapacağını duyurdu. Proje kapsamında cezaevi bünyesinde modern bir üretim altyapısı kuruldu.Yetkililer, çalışmanın hem teknik kapasiteyi artırmayı hem de mahkûmların mesleki beceriler kazanmasını amaçladığını belirtti.Üretim merkezi Arşalı’da kurulduBakanlığa bağlı devlet kuruluşu Trud’un müdürü Yermek Shurmanov, projenin detaylarını paylaştı.Şurmanov, Arshaly köyünde bulunan tesiste bir hangarın tamamen yenilendiğini ve üretim ekipmanlarının kurulduğunu söyledi.Gövde, yazılım ve kartlar aynı tesiste üretilecekYermek Şurmanov’un açıklamasına göre, tesiste yalnızca montaj değil, tam kapsamlı üretim yapılacak:“Sadece montaj değil, insansız hava araçlarının tam ölçekli üretimini planlıyoruz. Gövde tamamen burada üretilecek. Devre kartları ve yazılımların tamamı da tesis içinde geliştirilecek.”Bu kapsamda İHA’ların tüm kritik bileşenleri cezaevi bünyesinde hazırlanacak.23 bin mahkumun büyük bölümü çalışıyorYetkililer, Kazakistan ceza sisteminde yaklaşık 23 bin çalışabilir durumdaki mahkûm bulunduğunu açıkladı. Bu kişilerin 18 binden fazlasının halihazırda farklı üretim ve hizmet alanlarında görev aldığı bildirildi.Yeni İHA projesinin, bu istihdam kapasitesini daha da artırması bekleniyor.Hedef: Üretim, rehabilitasyon ve ekonomik katkıUzmanlara göre proje, yalnızca savunma ve teknoloji üretimi açısından değil, mahkûmların topluma yeniden kazandırılması açısından da önem taşıyor.Yetkililer, mesleki eğitim ve üretim faaliyetlerinin, cezaevlerinden çıkan kişilerin iş hayatına uyumunu kolaylaştıracağını vurguluyor.Uluslararası dikkat çeken modelKazakistan’daki bu uygulama, dünyada cezaevlerinde yüksek teknoloji üretimine yönelik nadir örnekler arasında yer alıyor. Projenin başarılı olması halinde, benzer modellerin farklı sektörlere yayılması da gündeme gelebilecek.

