https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/kayak-merkezinde-denetim-kural-ihlali-yapanlar-kameralarca-kaydedildi-toplam-228-bin-tl-ceza-1103213236.html

Kayak merkezinde denetim: Kural ihlali yapanlar kameralarca kaydedildi, toplam 228 bin TL ceza uygulandı

Kayak merkezinde denetim: Kural ihlali yapanlar kameralarca kaydedildi, toplam 228 bin TL ceza uygulandı

Sputnik Türkiye

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde uyulması gereken kurallara yönelik bazı denetimler yapıldı. Sayı olarak kask takmayan 40 kişi başta olmak üzere... 02.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-02T20:16+0300

2026-02-02T20:16+0300

2026-02-02T20:20+0300

türki̇ye

türkiye

i̇l jandarma komutanlığı

palandöken

kayak merkezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/15/1102022825_0:281:2692:1795_1920x0_80_0_0_80516f04fed4bd02db8fda9defd812aa.jpg

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleşen denetimler kapsamında 228 bin lira ceza uygulandı. Toplam 62 kişiye kesilen cezaların 148 bin 200 TL' lik bölümünü kask takmayan 40 kayakçı oluşturdu. Valiliğin vatandaşların huzur ve güvenliği sağlama amacı taşıyan denetimlerinde ayrıca çığ tehlikesi bulunan yasaklı alanda kayak yapan 17 kişiye 62 bin 985 lira ceza kesti.Piste araçla giren bir sürücüye 2 bin 953, pistte çadır kuran kişiye 3 bin 705 ve genel kurallara uymayan 3 kişiye ise 11 bin 115 lira para cezası kesildi.Kurallara uymayan kişilerse çeşitli kameralarca kayıt altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/erkek-musterilerin-konaklama-talebi-reddedildi-otele-150-bin-lira-ceza-1103117573.html

türki̇ye

palandöken

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇l jandarma komutanlığı, palandöken, kayak merkezi