Kayak merkezinde denetim: Kural ihlali yapanlar kameralarca kaydedildi, toplam 228 bin TL ceza uygulandı

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde uyulması gereken kurallara yönelik bazı denetimler yapıldı. Sayı olarak kask takmayan 40 kişi başta olmak üzere... 02.02.2026
20:16 02.02.2026 (güncellendi: 20:20 02.02.2026)
Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde uyulması gereken kurallara yönelik bazı denetimler yapıldı. Sayı olarak kask takmayan 40 kişi başta olmak üzere çeşitli kural ihlallerinden 62 kişiye ceza kesildi.
Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleşen denetimler kapsamında 228 bin lira ceza uygulandı.
Toplam 62 kişiye kesilen cezaların 148 bin 200 TL' lik bölümünü kask takmayan 40 kayakçı oluşturdu.
Valiliğin vatandaşların huzur ve güvenliği sağlama amacı taşıyan denetimlerinde ayrıca çığ tehlikesi bulunan yasaklı alanda kayak yapan 17 kişiye 62 bin 985 lira ceza kesti.
Piste araçla giren bir sürücüye 2 bin 953, pistte çadır kuran kişiye 3 bin 705 ve genel kurallara uymayan 3 kişiye ise 11 bin 115 lira para cezası kesildi.
Kurallara uymayan kişilerse çeşitli kameralarca kayıt altına alındı.