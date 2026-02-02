https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/istanbula-kar-yagacak-mi-akomdan-5-ilce-icin-uyari-meteoroloji-uzmani-tahminini-paylasti-1103194692.html

İstanbul’a kar yağacak mı? AKOM'dan 5 ilçe için uyarı, meteoroloji uzmanı tahminini paylaştı

Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası Marmara’yı etkisi altına alıyor. AKOM, İstanbul’da sıcaklıkların 2-4 derece düşeceğini, 5 ilçede karla karışık yağmur ve... 02.02.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

kar

i̇stanbul kar yağışı

kar yağışı

yoğun kar yağışı

i̇stanbul

hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102414663_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_af91cff79abbc1483b8706102face831.jpg

Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası Trakya’dan yurda giriş yaptı. Birçok bölgede kuvvetli sağanaklar ve kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, gözler İstanbul’a kar yağacak mı sorusuna çevrildi.İstanbul'a kar yağacak mı?AKOM, sabah saatlerinde Marmara Bölgesi’ne ulaşması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece düşerek kar değerlerine gerileyeceğini duyurdu. Açıklamada, gün boyunca İstanbul genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin beklendiği vurgulandı.AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgemize giriş yapacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceği, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor."İstanbul için saat verildiAKOM’un sosyal medya hesabından yapılan bir diğer açıklamada, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ihtimaline dikkat çekildi. Açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde görülen soğuk ve yağışlı havanın, salı sabah saatlerine kadar bölgemizde etkili olmaya devam edeceği" ifadeleri kullanıldı.Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen: İstanbul’da kar beklenmiyorMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışı beklentisi olmadığını açıkladı. Şen, "Bugün İstanbul'da öğlen saatlerinde aşırı yağmur olabilir" diyerek özellikle kuvvetli yağışlara dikkat çekti.Şen’in değerlendirmesine göre, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Marmara’nın doğusunda akşam saatlerinde kuvvetli yağmur riski bulunuyor. Doğu bölgelerde ise lodosun etkisiyle eriyen karların nehir debisini artırabileceği ve çığ riski oluşabileceği belirtildi.

türki̇ye

i̇stanbul kar yağışı

i̇stanbul

