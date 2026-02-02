Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/bugun-okullar-tatil-mi-2-ilde-egitime-kar-engeli-1103193386.html
Bugün okullar tatil mi? 2 ilde eğitime kar engeli
Bugün okullar tatil mi? 2 ilde eğitime kar engeli
Sputnik Türkiye
Trakya’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma eğitimi aksattı. Valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalara göre Tekirdağ’ın Malkara ve Saray... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T09:26+0300
2026-02-02T09:26+0300
türki̇ye
kar
kar yağışı
kar tatili
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093944296_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f8cf809ea56332c144a13cb754862f1e.jpg
Trakya Bölgesi’nde şubat ayının ilk günlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, bugün okullar tatil mi sorusunu gündeme getirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tekirdağ ve Kırklareli’nde bazı ilçelerde ve kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildi.Tekirdağ’da iki ilçede okullar tatilTekirdağ’ın Malkara ve Saray ilçelerinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, resmi ve özel okullar ile Halk Eğitim Merkezleri dahil tüm kurumların tatil edildiği bildirildi.Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, gazi ve malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanların idari izinli sayılacağı belirtildi. Böylece Tekirdağ okullar tatil mi sorusu bu ilçeler için netlik kazandı.Kırklareli genelinde eğitime araKırklareli Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. İl genelinde taşımalı eğitimin de durdurulduğu açıklandı.Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanların idari izinli sayılacağı ifade edildi. Bu kararla birlikte Kırklareli okullar tatil mi sorusu da yanıt buldu.Bazı ilçelerde tatil daha önce ilan edilmiştiKırklareli’ne bağlı Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle daha önce eğitime ara verildiği hatırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/istanbul-dahil-53-ilde-turuncu-ve-sari-kodlu-yagis-uyarisi-saganak-firtina-ve-kar-yagisi-etkili-1103190145.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093944296_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_34078bcf6014a68ff28744a77907a527.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bugün okullar tatil mi, okullar tatil mi, tekirdağ okullar tatil mi, kırklareli okullar tatil mi, 2 şubat okullar tatil mi, kar nedeniyle okullar tatil, valilik okul tatili açıklaması, kar tatili son dakika
bugün okullar tatil mi, okullar tatil mi, tekirdağ okullar tatil mi, kırklareli okullar tatil mi, 2 şubat okullar tatil mi, kar nedeniyle okullar tatil, valilik okul tatili açıklaması, kar tatili son dakika

Bugün okullar tatil mi? 2 ilde eğitime kar engeli

09:26 02.02.2026
© AAKar tatili son dakika
Kar tatili son dakika - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
© AA
Abone ol
Trakya’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma eğitimi aksattı. Valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalara göre Tekirdağ’ın Malkara ve Saray ilçeleri ile Kırklareli kent merkezinde okullar bugün tatil edildi. Taşımalı eğitime de ara verilirken, bazı kamu personeli idari izinli sayıldı.
Trakya Bölgesi’nde şubat ayının ilk günlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, bugün okullar tatil mi sorusunu gündeme getirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tekirdağ ve Kırklareli’nde bazı ilçelerde ve kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildi.

Tekirdağ’da iki ilçede okullar tatil

Tekirdağ’ın Malkara ve Saray ilçelerinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, resmi ve özel okullar ile Halk Eğitim Merkezleri dahil tüm kurumların tatil edildiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, gazi ve malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanların idari izinli sayılacağı belirtildi. Böylece Tekirdağ okullar tatil mi sorusu bu ilçeler için netlik kazandı.

Kırklareli genelinde eğitime ara

Kırklareli Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. İl genelinde taşımalı eğitimin de durdurulduğu açıklandı.
Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanların idari izinli sayılacağı ifade edildi. Bu kararla birlikte Kırklareli okullar tatil mi sorusu da yanıt buldu.

Bazı ilçelerde tatil daha önce ilan edilmişti

Kırklareli’ne bağlı Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle daha önce eğitime ara verildiği hatırlatıldı.
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
YAŞAM
İstanbul dahil 53 ilde turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
07:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала