Bugün okullar tatil mi? 2 ilde eğitime kar engeli

Bugün okullar tatil mi? 2 ilde eğitime kar engeli

Trakya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma eğitimi aksattı. Valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalara göre Tekirdağ'ın Malkara ve Saray... 02.02.2026

Trakya Bölgesi’nde şubat ayının ilk günlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, bugün okullar tatil mi sorusunu gündeme getirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tekirdağ ve Kırklareli’nde bazı ilçelerde ve kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildi.Tekirdağ’da iki ilçede okullar tatilTekirdağ’ın Malkara ve Saray ilçelerinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, resmi ve özel okullar ile Halk Eğitim Merkezleri dahil tüm kurumların tatil edildiği bildirildi.Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, gazi ve malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanların idari izinli sayılacağı belirtildi. Böylece Tekirdağ okullar tatil mi sorusu bu ilçeler için netlik kazandı.Kırklareli genelinde eğitime araKırklareli Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. İl genelinde taşımalı eğitimin de durdurulduğu açıklandı.Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanların idari izinli sayılacağı ifade edildi. Bu kararla birlikte Kırklareli okullar tatil mi sorusu da yanıt buldu.Bazı ilçelerde tatil daha önce ilan edilmiştiKırklareli’ne bağlı Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle daha önce eğitime ara verildiği hatırlatıldı.

