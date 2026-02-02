Türkiye
IMF’den enflasyon mesajı: Küresel düşüş bekleniyor
IMF’den enflasyon mesajı: Küresel düşüş bekleniyor
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel enflasyonun bu yıl yüzde 3.8’e gerilemesinin beklendiğini söyledi. Georgieva, ticarette artan parçalanmaya karşı daha... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
IMF (Uluslararası Para Fonu) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel enflasyonun düşüş eğilimini sürdüreceğini belirtti. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 3.4 seviyesine kadar gerilemesinin öngörüldüğü aktarıldı.Açıklamanın, Dubai’de düzenlenen Yıllık Arap Mali Forumu’nda yapılan konuşmada dile getirildiği bildirildi. Düşüşün, zayıflayan talep ve gerileyen enerji fiyatlarının etkisiyle desteklendiği ifade edildi.Ticari entegrasyon çağrısıGeorgieva, tek taraflı ticaret anlaşmalarının arttığına dikkat çekerek, daha fazla ticari entegrasyonun gerekli olduğunu söyledi. IMF Başkanı’nın, “Ticarette parçalanmanın yaşandığı bir dünyada, daha fazla entegrasyon kesinlikle hayati önem taşıyor” ifadelerini kullandığı aktarıldı.Georgieva ayrıca, ticaret hacminin beklendiği kadar gerilemediğini, küresel büyümeden biraz daha yavaş olsa da artmaya devam ettiğini belirtti.
02.02.2026
