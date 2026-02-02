https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/hindistanda-nipah-virusu-alarmi-asya-ulkeleri-tarama-ve-test-onlemlerini-artirdi-1103198143.html

Hindistan’da Nipah Virüsü alarmı: Asya ülkeleri tarama ve test önlemlerini artırdı

Hindistan’da Nipah Virüsü alarmı: Asya ülkeleri tarama ve test önlemlerini artırdı

Sputnik Türkiye

Hindistan’da ortaya çıkan ölümcül Nipah virüsü vakaları, ölüm oranının yüzde 40 ila 75 arasında seyretmesi nedeniyle Asya’da endişe yarattı. Batı Bengal’de en... 02.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-02T11:44+0300

2026-02-02T11:44+0300

2026-02-02T11:44+0300

sağlik

tayland

malezya

singapur

asya & pasifik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098057485_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9da4530209093f0f539d734a1916b682.jpg

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde görülen Nipah virüsü vakalarının ardından, birçok Asya ülkesi sağlık tedbirlerini üst seviyeye çıkardı.Özellikle Tayland, Malezya ve Singapur, sınır geçişlerinde tarama ve test uygulamalarını genişletti.Nipah Virüsü nedir, nasıl bulaşır?Nipah virüsü, hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonotik hastalıklar arasında yer alıyor. İlk kez 1998 yılında Malezya’da tespit edilen virüsün üç temel bulaşma yolu bulunuyor:Uzmanlar, özellikle yarasaların doğal taşıyıcı olduğuna dikkat çekiyor.Belirtiler ve ölüm riski dikkat çekiyorNipah virüsü enfeksiyonu hızlı ilerliyor. Belirtiler genellikle 4 gün ile 3 hafta içinde ortaya çıkıyor. Şiddetli vakaların yaklaşık yarısı ölümle sonuçlanabiliyor.Başlıca belirtiler şöyle:Virüs, zatürreye ve beyin iltihabına (ensefalit) yol açarak hayati risk oluşturuyor.Tedavi ve aşı çalışmaları sürüyorNipah virüsüne karşı henüz onaylanmış bir aşı ya da kesin tedavi bulunmuyor. Avustralya’da geliştirilen m102.4 adlı deneysel tedavi yöntemi üzerinde çalışmalar devam ediyor.2020’de yayımlanan klinik araştırmalar, tek dozluk uygulamanın güvenli olduğunu gösterse de, yöntemin yaygın kullanımı için daha fazla veri gerekiyor.Küresel risk değerlendirmesiUzmanlara göre, mevcut durumda Nipah virüsünün Kovid-19 benzeri küresel bir salgına dönüşme ihtimali düşük. Bunun temel nedeni, virüsün insandan insana bulaşma kapasitesinin sınırlı olması.World Health Organization, bölgesel izleme çalışmalarının sürdüğünü ve riskin vaka görülen alanlarla sınırlı olduğunu bildiriyor.Seyahat edenlere sağlık uyarısıSağlık yetkilileri, riskli bölgelere seyahat eden ve dönüş sonrası ateş, baş ağrısı veya solunum sıkıntısı yaşayan kişilerin, seyahat geçmişlerini mutlaka doktorlarıyla paylaşmasını öneriyor.Erken teşhisin, hastalığın seyrini belirlemede kritik rol oynadığı vurgulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/1972den-sonra-bir-ilk-insanli-ay-gorevi-icin-nasada-geri-sayim-basladi-1103197769.html

tayland

malezya

singapur

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tayland, malezya, singapur, asya & pasifik