Hindistan’da Nipah Virüsü alarmı: Asya ülkeleri tarama ve test önlemlerini artırdı

02.02.2026
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde görülen Nipah virüsü vakalarının ardından, birçok Asya ülkesi sağlık tedbirlerini üst seviyeye çıkardı.Özellikle Tayland, Malezya ve Singapur, sınır geçişlerinde tarama ve test uygulamalarını genişletti.Nipah Virüsü nedir, nasıl bulaşır?Nipah virüsü, hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonotik hastalıklar arasında yer alıyor. İlk kez 1998 yılında Malezya’da tespit edilen virüsün üç temel bulaşma yolu bulunuyor:Uzmanlar, özellikle yarasaların doğal taşıyıcı olduğuna dikkat çekiyor.Belirtiler ve ölüm riski dikkat çekiyorNipah virüsü enfeksiyonu hızlı ilerliyor. Belirtiler genellikle 4 gün ile 3 hafta içinde ortaya çıkıyor. Şiddetli vakaların yaklaşık yarısı ölümle sonuçlanabiliyor.Başlıca belirtiler şöyle:Virüs, zatürreye ve beyin iltihabına (ensefalit) yol açarak hayati risk oluşturuyor.Tedavi ve aşı çalışmaları sürüyorNipah virüsüne karşı henüz onaylanmış bir aşı ya da kesin tedavi bulunmuyor. Avustralya’da geliştirilen m102.4 adlı deneysel tedavi yöntemi üzerinde çalışmalar devam ediyor.2020’de yayımlanan klinik araştırmalar, tek dozluk uygulamanın güvenli olduğunu gösterse de, yöntemin yaygın kullanımı için daha fazla veri gerekiyor.Küresel risk değerlendirmesiUzmanlara göre, mevcut durumda Nipah virüsünün Kovid-19 benzeri küresel bir salgına dönüşme ihtimali düşük. Bunun temel nedeni, virüsün insandan insana bulaşma kapasitesinin sınırlı olması.World Health Organization, bölgesel izleme çalışmalarının sürdüğünü ve riskin vaka görülen alanlarla sınırlı olduğunu bildiriyor.Seyahat edenlere sağlık uyarısıSağlık yetkilileri, riskli bölgelere seyahat eden ve dönüş sonrası ateş, baş ağrısı veya solunum sıkıntısı yaşayan kişilerin, seyahat geçmişlerini mutlaka doktorlarıyla paylaşmasını öneriyor.Erken teşhisin, hastalığın seyrini belirlemede kritik rol oynadığı vurgulanıyor.
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde görülen Nipah virüsü vakalarının ardından, birçok Asya ülkesi sağlık tedbirlerini üst seviyeye çıkardı.
Özellikle Tayland
, Malezya
ve Singapur
, sınır geçişlerinde tarama ve test uygulamalarını genişletti.
Nipah Virüsü nedir, nasıl bulaşır?
Nipah virüsü, hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonotik hastalıklar arasında yer alıyor. İlk kez 1998 yılında Malezya’da tespit edilen virüsün üç temel bulaşma yolu bulunuyor:
Enfekte yarasaların salya, idrar veya dışkısıyla temas
Yarasaların salgılarıyla kirlenmiş gıdaların tüketilmesi
Hasta kişilerle yakın temas yoluyla sınırlı insandan insana bulaşma
Uzmanlar, özellikle yarasaların doğal taşıyıcı olduğuna dikkat çekiyor.
Belirtiler ve ölüm riski dikkat çekiyor
Nipah virüsü enfeksiyonu hızlı ilerliyor. Belirtiler genellikle 4 gün ile 3 hafta içinde ortaya çıkıyor. Şiddetli vakaların yaklaşık yarısı ölümle sonuçlanabiliyor.
Başlıca belirtiler şöyle:
Virüs, zatürreye ve beyin iltihabına (ensefalit) yol açarak hayati risk oluşturuyor.
Tedavi ve aşı çalışmaları sürüyor
Nipah virüsüne karşı henüz onaylanmış bir aşı ya da kesin tedavi bulunmuyor. Avustralya’da geliştirilen m102.4 adlı deneysel tedavi yöntemi üzerinde çalışmalar devam ediyor.
2020’de yayımlanan klinik araştırmalar, tek dozluk uygulamanın güvenli olduğunu gösterse de, yöntemin yaygın kullanımı için daha fazla veri gerekiyor.
Küresel risk değerlendirmesi
Uzmanlara göre, mevcut durumda Nipah virüsünün Kovid-19 benzeri küresel bir salgına dönüşme ihtimali düşük. Bunun temel nedeni, virüsün insandan insana bulaşma kapasitesinin sınırlı olması.
World Health Organization, bölgesel izleme çalışmalarının sürdüğünü ve riskin vaka görülen alanlarla sınırlı olduğunu bildiriyor.
Seyahat edenlere sağlık uyarısı
Sağlık yetkilileri, riskli bölgelere seyahat eden ve dönüş sonrası ateş, baş ağrısı veya solunum sıkıntısı yaşayan kişilerin, seyahat geçmişlerini mutlaka doktorlarıyla paylaşmasını öneriyor.
Erken teşhisin, hastalığın seyrini belirlemede kritik rol oynadığı vurgulanıyor.