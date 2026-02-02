Türkiye
Hindistan’da Nipah Virüsü alarmı: Asya ülkeleri tarama ve test önlemlerini artırdı
02.02.2026
11:44 02.02.2026
Hindistan’da ortaya çıkan ölümcül Nipah virüsü vakaları, ölüm oranının yüzde 40 ila 75 arasında seyretmesi nedeniyle Asya’da endişe yarattı. Batı Bengal’de en az iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Tayland, Malezya ve Singapur tarama ve test önlemlerini artırdı.
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde görülen Nipah virüsü vakalarının ardından, birçok Asya ülkesi sağlık tedbirlerini üst seviyeye çıkardı.
Özellikle Tayland, Malezya ve Singapur, sınır geçişlerinde tarama ve test uygulamalarını genişletti.

Nipah Virüsü nedir, nasıl bulaşır?

Nipah virüsü, hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonotik hastalıklar arasında yer alıyor. İlk kez 1998 yılında Malezya’da tespit edilen virüsün üç temel bulaşma yolu bulunuyor:
Enfekte yarasaların salya, idrar veya dışkısıyla temas
Yarasaların salgılarıyla kirlenmiş gıdaların tüketilmesi
Hasta kişilerle yakın temas yoluyla sınırlı insandan insana bulaşma
Uzmanlar, özellikle yarasaların doğal taşıyıcı olduğuna dikkat çekiyor.

Belirtiler ve ölüm riski dikkat çekiyor

Nipah virüsü enfeksiyonu hızlı ilerliyor. Belirtiler genellikle 4 gün ile 3 hafta içinde ortaya çıkıyor. Şiddetli vakaların yaklaşık yarısı ölümle sonuçlanabiliyor.
Başlıca belirtiler şöyle:
Yüksek ateş
Şiddetli baş ağrısı
Nöbet ve bilinç kaybı
Nefes darlığı
Kişilik değişiklikleri
Virüs, zatürreye ve beyin iltihabına (ensefalit) yol açarak hayati risk oluşturuyor.

Tedavi ve aşı çalışmaları sürüyor

Nipah virüsüne karşı henüz onaylanmış bir aşı ya da kesin tedavi bulunmuyor. Avustralya’da geliştirilen m102.4 adlı deneysel tedavi yöntemi üzerinde çalışmalar devam ediyor.
2020’de yayımlanan klinik araştırmalar, tek dozluk uygulamanın güvenli olduğunu gösterse de, yöntemin yaygın kullanımı için daha fazla veri gerekiyor.

Küresel risk değerlendirmesi

Uzmanlara göre, mevcut durumda Nipah virüsünün Kovid-19 benzeri küresel bir salgına dönüşme ihtimali düşük. Bunun temel nedeni, virüsün insandan insana bulaşma kapasitesinin sınırlı olması.
World Health Organization, bölgesel izleme çalışmalarının sürdüğünü ve riskin vaka görülen alanlarla sınırlı olduğunu bildiriyor.

Seyahat edenlere sağlık uyarısı

Sağlık yetkilileri, riskli bölgelere seyahat eden ve dönüş sonrası ateş, baş ağrısı veya solunum sıkıntısı yaşayan kişilerin, seyahat geçmişlerini mutlaka doktorlarıyla paylaşmasını öneriyor.
Erken teşhisin, hastalığın seyrini belirlemede kritik rol oynadığı vurgulanıyor.
