1972’den sonra bir i̇lk: İnsanlı Ay görevi İçin NASA’da geri sayım başladı
1972’den sonra bir i̇lk: İnsanlı Ay görevi İçin NASA’da geri sayım başladı
NASA, 1972’den bu yana Ay’a gönderilecek ilk insanlı görev için kritik yakıt test sürecini başlattı. Dört astronotu Ay yörüngesine taşıyacak dev roket için iki... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
NASA, dört astronotu Ay yörüngesine taşıyacak yeni nesil roketi için yakıt dolum testlerine başladı. Cumartesi günü başlatılan iki günlük geri sayım süreci, insanlı Ay görevinin kaderini belirleyecek en önemli aşamalardan biri olarak görülüyor.Testin başarıyla tamamlanması halinde, mürettebatın fırlatma takvimi netleşecek.Mürettebat karantinada bekliyorGörev komutanı Reid Wiseman ve beraberindeki ekip, sağlık risklerine karşı Houston’da karantinada tutuluyor. Astronotlar, provaları üslerinden takip ederken, roketin uçuş onayı almasının ardından Kennedy Space Center’a geçecek.Bu görev, 1972’den bu yana Ay’a gönderilecek ilk insanlı misyon olma özelliği taşıyor.Aşırı soğuklar programı geciktirdiFlorida’da etkili olan dondurucu soğuklar, yakıt testlerini ve olası fırlatma tarihini iki gün erteledi. Yaklaşık 98 metre uzunluğundaki Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi, iki hafta önce fırlatma rampasına taşınmıştı.Isıtıcı sistemlerle korunan roket, hava koşullarının normale dönmesiyle yeniden test sürecine alındı.Yakıt testinde dev dolum yapılacakPazartesi günü yapılması planlanan testte, roketin tanklarına yaklaşık 2,6 milyon litre süper soğuk yakıt doldurulacak. Süreç, motorların ateşlenmesine 30 saniye kala durdurulacak.Test, fırlatma öncesi son büyük prova olarak değerlendiriliyor.Ay görevinin uçuş planı netleştiABD ve Kanadalı astronotları taşıyan Orion spacecraft kapsülü, Ay yörüngesinde tur attıktan sonra yaklaşık 10 gün sürecek görevini tamamlayacak.Görev sonunda kapsül, Pasifik Okyanusu’na iniş yaparak Dünya’ya dönecek.Fırlatma takvimi yoğunlaştıNASA’nın karşılaştığı tek engel hava şartları değil. Şubat ayında sınırlı sayıda fırlatma penceresi bulunurken, International Space Station’a gönderilecek yeni mürettebat görevi de takvimi sıkıştırıyor.Görev yöneticileri, 11 Şubat’a kadar fırlatma gerçekleşirse Ay misyonuna öncelik verileceğini açıkladı.
1972’den sonra bir i̇lk: İnsanlı Ay görevi İçin NASA’da geri sayım başladı
NASA, 1972’den bu yana Ay’a gönderilecek ilk insanlı görev için kritik yakıt test sürecini başlattı. Dört astronotu Ay yörüngesine taşıyacak dev roket için iki günlük geri sayım sürerken, hava koşullarının uygun olması halinde en erken fırlatma tarihi 8 Şubat olarak planlanıyor.
