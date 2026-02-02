Grönland Başbakanı: Trump hala adayı ‘kontrol’ etmeyi hedefliyor

ABD Başkanı Donald Trump, 2019'daki ilk başkanlık döneminde Grönland'ı ‘satın alma’ fikrini ortaya atmıştı. ABD Başkanı Donald Trump,ilk başkanlık döneminde Grönland'ı ‘satın alma’ fikrini ortaya atmıştı.

İkinci başkanlık döneminde de bu söylemi zaman zaman dile getirse de Ocak 2026’da, Venezuela müdahalesinin ardından söylem ciddileşti. İkinci başkanlık döneminde de bu söylemi zaman zaman dile getirse de Ocak 2026’da, Venezuela müdahalesinin ardından söylem ciddileşti.

Danimarka ve Grönland yönetimi "satılık değil" diyerek reddetti. Gerilim hızla tırmandı: Trump askeri güç kullanımını dışlamadı, hatta "tüm seçenekler masada" açıklamaları yaptı. Danimarka ve Grönland yönetimi "satılık değil" diyerek reddetti. Gerilim hızla tırmandı: Trump askeri güç kullanımını dışlamadı, hattaaçıklamaları yaptı.

Danimarka dahil 8 Avrupa ülkesine (Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya) yüzde 10-25 oranında ek gümrük vergisi tehdidinde bulundu. Bu, transatlantik ilişkilerde büyük krize yol açtı. Danimarka dahilyüzde 10-25 oranında ek gümrük vergisi tehdidinde bulundu. Bu, transatlantik ilişkilerde büyük krize yol açtı.

AB'de acil toplantılar yapıldı, bazı ülkeler (Almanya, İsveç, Norveç) Grönland'a sembolik askeri birlik gönderdi. NATO içinde "ABD bir NATO müttefikine saldırırsa ne olur?" tartışması başladı. AB'deyapıldı, bazı ülkeler (Almanya, İsveç, Norveç) Grönland'a sembolik askeri birlik gönderdi. NATO içinde "ABD bir NATO müttefikine saldırırsa ne olur?" tartışması başladı.

21 Ocak 2026'da Davos'ta NATO Genel Sekreteri ile görüşen Trump, askeri güç kullanmayacağını açıkladı ve Avrupa'ya yönelik tarife tehdidini geri çekti. 21 Ocak 2026'da Davos'ta NATO Genel Sekreteri ile görüşen Trumpaçıkladı ve Avrupa'ya yönelik tarife tehdidini geri çekti.

"Grönland konusunda gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesi oluştu" dedi. Detaylar net değil ancak kulis bilgilerine göre bu anlaşma kapsamında ‘ABD'nin Grönland'da daha geniş askeri ve ekonomik erişim hakkı, ‘yeni Grönland anlaşması’ gibi bir model üzerinde çalışılıyor. "Grönland konusunda gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesi oluştu" dedi. Detaylar net değil ancak kulis bilgilerine göre bu anlaşma kapsamında ‘ABD'nin Grönland'da daha geniş askeri ve ekonomik erişim hakkı, ‘yeni Grönland anlaşması’ gibi bir model üzerinde çalışılıyor.