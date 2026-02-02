https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/esenlerde-metro-raydan-cikti-yolcular-tahliye-edildi-1103211902.html
Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi
İstanbul Esenler Otogar çevresinde sefer yapan bir metro, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Olayın ardından metroda bulunan yolcular güvenlik amacıyla tahliye edildi.
Esenler'de sefer yapan bir metro Esenler Otogar'ı çevresinde raydan çıktı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, raydan çıkan metro için çalışma başlatırken, hatta geçici süreyle seferlerde aksama yaşandığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi
İstanbul Esenler Otogar çevresinde sefer yapan bir metro, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Olayın ardından metroda bulunan yolcular güvenlik amacıyla tahliye edildi.
Esenler'de sefer yapan bir metro Esenler Otogar'ı çevresinde raydan çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, raydan çıkan metro için çalışma başlatırken, hatta geçici süreyle seferlerde aksama yaşandığı bildirildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.