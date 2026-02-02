https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/esenlerde-metro-raydan-cikti-yolcular-tahliye-edildi-1103211902.html

Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

İstanbul Esenler Otogar çevresinde sefer yapan bir metro, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Olayın ardından metroda bulunan yolcular güvenlik... 02.02.2026

Esenler'de sefer yapan bir metro Esenler Otogar'ı çevresinde raydan çıktı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, raydan çıkan metro için çalışma başlatırken, hatta geçici süreyle seferlerde aksama yaşandığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

