Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi
Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi
İstanbul Esenler Otogar çevresinde sefer yapan bir metro, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Olayın ardından metroda bulunan yolcular güvenlik... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
Esenler'de sefer yapan bir metro Esenler Otogar'ı çevresinde raydan çıktı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, raydan çıkan metro için çalışma başlatırken, hatta geçici süreyle seferlerde aksama yaşandığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Sputnik Türkiye
Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

17:58 02.02.2026
Abone ol
İstanbul Esenler Otogar çevresinde sefer yapan bir metro, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Olayın ardından metroda bulunan yolcular güvenlik amacıyla tahliye edildi.
Esenler'de sefer yapan bir metro Esenler Otogar'ı çevresinde raydan çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, raydan çıkan metro için çalışma başlatırken, hatta geçici süreyle seferlerde aksama yaşandığı bildirildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
