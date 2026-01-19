https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/istanbullular-dikkat-hafta-sonu-bir-metro-hatti-kapatilacak-1102855934.html
İstanbullular dikkat: Hafta sonu bir metro hattı kapatılacak
İstanbullular dikkat: Hafta sonu bir metro hattı kapatılacak
Sputnik Türkiye
Metro İstanbul, Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nın uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında hafta sonu hizmet vermeyeceğini duyurdu. 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T15:36+0300
2026-01-19T15:36+0300
2026-01-19T15:50+0300
türki̇ye
üsküdar
sultanbeyli
metro i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/07/1081468870_0:204:1280:924_1920x0_80_0_0_f762518a64923682a91ce4122150340b.jpg
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı, uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması zorunlu testler nedeniyle hafta sonu çalışmayacak.Mecburi testler için hafta sonu kapatılacakMetro İstanbul'dan yapılan açıklamada, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabının hizmete açılmasıyla Üsküdar ve Sultanbeyli arasındaki ulaşım süresinin 150 dakikadan 50 dakikaya düşeceği kaydedildi.Uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması zorunlu testler nedeniyle Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda işletme düzenlemesi yapılacağı ifade edilen açıklamada, "23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak. 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak. 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, metro hattının kapalı olduğu süre boyunca güzergahda ulaşımın, Gece Metrosu seferleri süresini de kapsayacak şekilde, İETT otobüsleriyle sağlanacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/yuksek-hizli-tren-biletlerine-zam-geldi-yeni-fiyat-ne-kadar-oldu-1102758297.html
türki̇ye
üsküdar
sultanbeyli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/07/1081468870_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ced027a3a7478060fbb72aaa0c5798e3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
üsküdar, sultanbeyli, metro i̇stanbul
üsküdar, sultanbeyli, metro i̇stanbul
İstanbullular dikkat: Hafta sonu bir metro hattı kapatılacak
15:36 19.01.2026 (güncellendi: 15:50 19.01.2026)
Metro İstanbul, Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nın uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında hafta sonu hizmet vermeyeceğini duyurdu.
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı, uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması zorunlu testler nedeniyle hafta sonu çalışmayacak.
Mecburi testler için hafta sonu kapatılacak
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabının hizmete açılmasıyla Üsküdar ve Sultanbeyli arasındaki ulaşım süresinin 150 dakikadan 50 dakikaya düşeceği kaydedildi.
Uzatma etabının entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması zorunlu testler nedeniyle Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda işletme düzenlemesi yapılacağı ifade edilen açıklamada, "23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak. 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak. 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, metro hattının kapalı olduğu süre boyunca güzergahda ulaşımın, Gece Metrosu seferleri süresini de kapsayacak şekilde, İETT otobüsleriyle sağlanacağı belirtildi.