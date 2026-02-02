https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/esenlerde-is-yerinde-yangin-cikti-dukkanda-biri-basindan-vurulmus-iki-ceset-bulundu-1103214112.html
Esenler'de iş yerinde yangın çıktı: Dükkanda biri başından vurulmuş iki ceset bulundu
Esenler'de iş yerinde yangın çıktı: Dükkanda biri başından vurulmuş iki ceset bulundu
02.02.2026
2026-02-02T21:53+0300
2026-02-02T21:53+0300
2026-02-02T21:55+0300
Esenler’de bir iş yerinde çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.Yangının kontrol altına alınmasının ardından içeri giren ekipler, 45 yaşındaki Ş.Y. ve 48 yaşındaki İ.A. isimli iki kişinin cesedine ulaştı. Yapılan kontrollerde Ş.Y’nin başından vurulduğu, yanında tabanca bulunan İ.A’nın ise kucağında silahla yerde bulunduğu tespit edildi.Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
türkiye, i̇stanbul, esenler, esenler belediyesi , cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası
21:53 02.02.2026 (güncellendi: 21:55 02.02.2026)
İstanbul Esenler’de bir iş yerinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, hayatını kaybedenlerden birinin başından vurulduğu tespit edildi.
Esenler’de bir iş yerinde çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından içeri giren ekipler, 45 yaşındaki Ş.Y. ve 48 yaşındaki İ.A. isimli iki kişinin cesedine ulaştı. Yapılan kontrollerde Ş.Y’nin başından vurulduğu, yanında tabanca bulunan İ.A’nın ise kucağında silahla yerde bulunduğu tespit edildi.
Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.