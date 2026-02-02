https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/esenlerde-is-yerinde-yangin-cikti-dukkanda-biri-basindan-vurulmus-iki-ceset-bulundu-1103214112.html

Esenler'de iş yerinde yangın çıktı: Dükkanda biri başından vurulmuş iki ceset bulundu

İstanbul Esenler’de bir iş yerinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede... 02.02.2026, Sputnik Türkiye

Esenler’de bir iş yerinde çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.Yangının kontrol altına alınmasının ardından içeri giren ekipler, 45 yaşındaki Ş.Y. ve 48 yaşındaki İ.A. isimli iki kişinin cesedine ulaştı. Yapılan kontrollerde Ş.Y’nin başından vurulduğu, yanında tabanca bulunan İ.A’nın ise kucağında silahla yerde bulunduğu tespit edildi.Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

