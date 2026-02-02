Türkiye
Esenler'de iş yerinde yangın çıktı: Dükkanda biri başından vurulmuş iki ceset bulundu
Esenler'de iş yerinde yangın çıktı: Dükkanda biri başından vurulmuş iki ceset bulundu
İstanbul Esenler’de bir iş yerinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede... 02.02.2026, Sputnik Türkiye
Esenler’de bir iş yerinde çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.Yangının kontrol altına alınmasının ardından içeri giren ekipler, 45 yaşındaki Ş.Y. ve 48 yaşındaki İ.A. isimli iki kişinin cesedine ulaştı. Yapılan kontrollerde Ş.Y’nin başından vurulduğu, yanında tabanca bulunan İ.A’nın ise kucağında silahla yerde bulunduğu tespit edildi.Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
21:53 02.02.2026 (güncellendi: 21:55 02.02.2026)
© AA / Yağız Ekrem Çiftçi
İstanbul Esenler’de bir iş yerinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, hayatını kaybedenlerden birinin başından vurulduğu tespit edildi.
Esenler’de bir iş yerinde çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından içeri giren ekipler, 45 yaşındaki Ş.Y. ve 48 yaşındaki İ.A. isimli iki kişinin cesedine ulaştı. Yapılan kontrollerde Ş.Y’nin başından vurulduğu, yanında tabanca bulunan İ.A’nın ise kucağında silahla yerde bulunduğu tespit edildi.
Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
