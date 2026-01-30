https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/cumhurbaskani-erdogan-iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-ile-gorustu-bolgedeki-gerilim-ele-alindi-1103144168.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan 'bölgedeki askeri gerilimi' görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbşakanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, görüşmede Türkiye - İran ikili ilişkileri ile bölgede... 30.01.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi" denildi. Açıklamada şu notlar düşüldü: ABD-İran geriliminde son durumŞu an ABD ile İran arasında ciddi bir müzakere bulunmuyor ancak ABD tarafından hamleler ve açıklamalar sürüyor.İranlı yetkililer ise, ABD’nin saldırması halinde sert misilleme tehdidini defalarca dile getirdi.ABD ordusuna ait USS Abraham Lincoln uçak gemisi bölgeye ulaştı.ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü İran açıklarında topladığı donanmanın Venezuela’dakinden daha büyük olduğunu söyledi ve “zaman daralıyor” dedi.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün Türkiye’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşüyor.

SON HABERLER

