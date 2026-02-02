https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/yesilcamin-usta-ismi-necdet-kokes-hayatini-kaybetti-1103206377.html
Yeşilçam’ın usta ismi Necdet Kökeş hayatını kaybetti
Yeşilçam döneminin emektar oyuncularından Necdet Kökeş, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybetti. 02.02.2026, Sputnik Türkiye
Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden Necdet Kökeş, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Yeşilçam döneminde birçok önemli yapımda rol alan Kökeş, canlandırdığı karakterlerle sinema tarihine adını yazdırmıştı.Hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybettiTürk Sineması’nın pek çok unutulmaz filminde rol alan Necdet Kökeş, 15 Aralık 2025 tarihinde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süredir tedavi altında olan usta oyuncu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Kalp krizi ve beyin pıhtısı sonrası tedavi altına alınmıştıSağlık sorunlarıyla uzun süre mücadele eden Necdet Kökeş, Aralık 2025’te geçirdiği kalp krizinin ardından beynine pıhtı atması sonucu yoğun bakımda tedavi görmeye başladı. Yaklaşık iki ay boyunca hastanede kalan oyuncunun durumu ciddiyetini korudu.Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıAkciğer problemleri nedeniyle bir süredir uyutulan Kökeş’e, solunumunu rahatlatmak amacıyla trakeostomi işlemi uygulandı. Ancak tüm tıbbi müdahalelere rağmen, Yeşilçam’ın usta ismi Necdet Kökeş hayatını kaybetti.
