Bakan Kurum duyurdu: Konut projelerinde takvim belli oldu, Ankara ve İstanbul için kura tarihi belli oldu mu?

TOKİ 500 bin konut kura sonuçları, bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre il il sürmeye devam ediyor. 31 Ocak'ta kurası tamamlanan il sayısı 43'e yükseldi. Şimdi gözler yayımlanan yeni takvim sonrasında 2-8 Şubat tarihlerindeki TOKİ kura sonuçlarına çevrildi. Peki, TOKİ 500 bin konut kura sonuçları hangi ilde, ne zaman açıklanacak? İşte il il TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı.TOKİ 500 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir ve Bartın'da sosyal konutların hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Yarın ise Elazığ'da yapılacak konutlar için kura çekimi gerçekleşecek.Yarının ardından tamamlanan il sayısı 44'e yükselecek.İl il TOKİ kura sonuçlarıTOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.2 - 8 Şubat TOKİ kura çekim takvimiBu hafta noter huzurunda gerçekleştirilecek TOKİ kura çekimi programı şöyle:2 Şubat 2026 Pazartesi Elazığ'da,3 Şubat 2026 Salı Kayseri'de4 Şubat 2026 Çarşamba Kırşehir'de,5 Şubat 2026 Perşembe Afyonkarahisar'da6 Şubat 2026 Cuma Osmaniye'de8 Şubat 2026 Pazar Kırıkkale'de gerçekleştirilecek.İstanbul, Ankara ve İzmir kuraları ne zaman?İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi, TOKİ tarafından henüz duyurulmadı. En yüksek konut bazlı kura çekiminin gerçekleşeceği İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler merak ediliyor.Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.

