AKOM'dan uyarı: 5 ilçede başlayacak
20:41 01.02.2026 (güncellendi: 20:42 01.02.2026)
AKOM sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek olan soğuk hava ve kar yağışıyla ilgili uyarıda bulundu. Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde yağışlar sabah saatlerinden itibaren bekleniyor.
Marmara Bölgesi geneli Balkanlar üzerinden gelen havanın etkisine giriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 2 Şubat Pazartesi sıcaklıkların sabah 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceğini duyurdu.
AKOM'dan yapılan açıklamada, gün boyunca il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin de öngörüldüğüne dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgemize giriş yapacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceği, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor. Soğuk ve yağışlı havanın salı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi, hafta ortasından (çarşamba) itibaren ise sıcaklıkların yeniden artarak 15 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor."