01.02.2026, Sputnik Türkiye

AKOM'dan uyarı: 5 ilçede başlayacak

© AA / İbrahim Halil Aktürk İstanbul'da kar yağışı © AA / İbrahim Halil Aktürk

AKOM sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek olan soğuk hava ve kar yağışıyla ilgili uyarıda bulundu. Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde yağışlar sabah saatlerinden itibaren bekleniyor.