Antalya'daki yolcu otobüsü kazasında can kaybı 10'a yükseldi

Antalya'daki yolcu otobüsü kazasında can kaybı 10'a yükseldi

Tekirdağ-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Kazada 20 kişi...

Tekirdağ-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü kazasında olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerinde yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam Tekirdağ'dan yola çıkan yolcu otobüsünün saat 10.20 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Kömürler Kavşağı'nda virajı alamayarak şarampole yuvarlandığını söyledi.,'Otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor'Kazanın nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu tespit edileceğini açıklayan Vali Şahin, "Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.Vali Şahin, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptığı yeni açıklamada da olay yerinde 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını belirtmişti.Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın ardından bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.

