Anne Boleyn’in portresindeki gizli detay ortaya çıktı: ‘Cadılık’ iddialarına görsel yanıt

Bilimsel analizler, yaklaşık 500 yıllık tabloda boya katmanlarının altında kalan çizimin, Anne Boleyn’in ‘altıncı parmaklı cadı’ olduğu yönündeki iddiaları çürütmek amacıyla özellikle değiştirildiğini gösterdi.

İngiltere Kralı 8. Henry’nin eşi Anne Boleyn’e ait en bilinen tasvirlerden biri sayılan Hever ‘Gül Portresi’nde yapılan yeni teknik incelemelerde, resmin altında gizli bir eskiz bulundu. Uzmanlar, bu değişikliğin Boleyn hakkında yüzyıllar boyunca tekrarlanan ‘cadılık’ ve ‘altıncı parmak’ söylentilerine karşı bilinçli bir görsel savunma olduğunu belirtiyor.İngiltere’nin Kent bölgesindeki Hever Kalesi’nde bulunan portre üzerinde yapılan dendrokronoloji, yani ağaç halkası tarihlemesi analizi, meşe panelin yaklaşık 1583 yılına, yani Boleyn’in kızı 1. Elizabeth dönemine ait olduğunu ortaya koydu. Cambridge Üniversitesi’ne bağlı Hamilton Kerr Enstitüsü’nün yürüttüğü kızılötesi yansıtma incelemesi ise boya katmanlarının altında daha önce görülmeyen bir ön çizimi açığa çıkardı.Portrede Anne Boleyn, ‘B’ harfli kolyesi, Fransız başlığı ve sağ elinde kırmızı gül ile resmediliyor. Ancak alt çizimde, sağ kolun altında yer alan üçgen biçimli terk edilmiş bir form, sanatçının başlangıçtaki kompozisyonu değiştirerek elleri ve parmakları özellikle görünür kılacak yeni bir düzenlemeye gittiğini gösteriyor.‘Altı parmak’ iddiasına karşı16’ncı yüzyılda saray ressamları, hükümdar portrelerini çoğaltmak için atölyeler arasında dolaşan standart model çizimler kullanıyordu. Araştırmacılara göre Hever portresinin sanatçısı da önce yalnızca baş ve omuzlara odaklanan ‘B modeli’ni uyguladı, ardından tasarımı değiştirerek Boleyn’i elleri açık biçimde resmetti.Hever Kalesi yardımcı küratörü Dr. Owen Emmerson, portrenin işlevini şöyle açıkladı:Zina suçlamasıyla idam edilmiştiAnne Boleyn, 1536’da zina suçlamasıyla Londra Kulesi’nde hapsedilmiş, suçlamaları reddetmesine rağmen vatana ihanet suçundan idam edilmişti. Tarihçiler, asıl nedenin erkek varis doğurmaması olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre Hever’deki eser, bilimsel olarak tarihlendirilen en erken Anne Boleyn panel portresi olabilir ve I. Elizabeth döneminde, yoğun politik ve dini kaygılar sırasında Boleyn imgesinin yeniden şekillendirildiği bir sürece işaret ediyor.Sergide gösterilecekPortre, Hever Kalesi’nde 11 Şubat’ta açılacak Capturing a Queen: The Image of Anne Boleyn başlıklı sergide yer alacak. Sergi, Anne Boleyn’in imgesinin nasıl ‘oluşturulduğunu, bilinçli biçimde değiştirildiğini ve siyasi amaçlarla kullanıldığını’ inceliyor.

