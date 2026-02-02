Abdulkadir Selvi: 'İran konusunda maalesef gelen bilgiler ABD’nin savaşa hazırlandığı yönünde'
"İran konusuna dönecek olursak maalesef gelen bilgiler ABD’nin savaşa hazırlandığı yönünde. Trump savaşa giden sürecin ilk işaretini verdi. “Hamaney anlaşmazsa savaşı görür” dedi. Trump’ın bu uyarısını ciddiye almak lazım. Trump, “Son tarihi İran’a verdim. İran biliyor bunu” demişti.
Diplomatik kaynaklar bunu, “Kum saati boşalıyor” diye yorumluyor. 1 Şubat’tan itibaren geri sayımın başladığı söyleniyor. Trump’ın seri, şiddetli ve kısa sürede sonuç alıcı bir operasyon planladığı konuşuluyor. İran’ın liman kenti Bender Abbas’taki patlama, Amerikan müdahalesinin ayak sesleri olarak değerlendiriliyor.
12 Gün Savaşları da 13 Haziran 2025 tarihinde başladı ama ilk adım Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopterinin düşürüldüğü 19 Mayıs 2024 tarihinde atıldı. İran, test edilmeye başlandı."