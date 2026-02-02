https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/abdulkadir-selvi-iran-konusunda-maalesef-gelen-bilgiler-abdnin-savasa-hazirlandigi-yonunde-1103192712.html

Abdulkadir Selvi: 'İran konusunda maalesef gelen bilgiler ABD’nin savaşa hazırlandığı yönünde'

Abdulkadir Selvi: 'İran konusunda maalesef gelen bilgiler ABD’nin savaşa hazırlandığı yönünde'

Sputnik Türkiye

Gazeteci Abdulkadir Selvi, ABD ile İran arasında artan gerilimi bugünkü köşesine taşıdı. Selvi, "İran konusuna dönecek olursak maalesef gelen bilgiler ABD’nin... 02.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-02T08:07+0300

2026-02-02T08:07+0300

2026-02-02T08:07+0300

poli̇ti̇ka

abd

i̇ran

abdulkadir selvi

ayetullah ali hamaney

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103007/05/1030070569_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_52844d958f9877096edef5257bb5410c.jpg

ABD ve İran arasında artan gerilimle ilgili İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den açıklama geldi. Hamaney "Amerikalılar şunu bilmelidir ki, eğer bir savaş başlatırlarsa, bu kez bölgesel bir savaş olur" açıklamasını yaptı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü Hürriyet gazetesinde yer alan köşe yazısında iki ülke arasındaki gerilimi değerlendirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/ak-parti-sozcusu-celikten-iran-icin-muzakere-cagrisi-turkiye-guvenilir-bir-ara-bulucu-1103186416.html

abd

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, abdulkadir selvi, ayetullah ali hamaney