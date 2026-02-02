Türkiye
Abdulkadir Selvi: 'İran konusunda maalesef gelen bilgiler ABD’nin savaşa hazırlandığı yönünde'
Abdulkadir Selvi: 'İran konusunda maalesef gelen bilgiler ABD’nin savaşa hazırlandığı yönünde'
ABD ve İran arasında artan gerilimle ilgili İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den açıklama geldi. Hamaney "Amerikalılar şunu bilmelidir ki, eğer bir savaş başlatırlarsa, bu kez bölgesel bir savaş olur" açıklamasını yaptı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü Hürriyet gazetesinde yer alan köşe yazısında iki ülke arasındaki gerilimi değerlendirdi:
08:07 02.02.2026
© Fotoğraf : DHAAbdulkadir Selvi
© Fotoğraf : DHA
Gazeteci Abdulkadir Selvi, ABD ile İran arasında artan gerilimi bugünkü köşesine taşıdı. Selvi, "İran konusuna dönecek olursak maalesef gelen bilgiler ABD’nin savaşa hazırlandığı yönünde" ifadelerini kullandı.
ABD ve İran arasında artan gerilimle ilgili İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den açıklama geldi. Hamaney "Amerikalılar şunu bilmelidir ki, eğer bir savaş başlatırlarsa, bu kez bölgesel bir savaş olur" açıklamasını yaptı.
Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü Hürriyet gazetesinde yer alan köşe yazısında iki ülke arasındaki gerilimi değerlendirdi:

"İran konusuna dönecek olursak maalesef gelen bilgiler ABD’nin savaşa hazırlandığı yönünde. Trump savaşa giden sürecin ilk işaretini verdi. “Hamaney anlaşmazsa savaşı görür” dedi. Trump’ın bu uyarısını ciddiye almak lazım. Trump, “Son tarihi İran’a verdim. İran biliyor bunu” demişti.

Diplomatik kaynaklar bunu, “Kum saati boşalıyor” diye yorumluyor. 1 Şubat’tan itibaren geri sayımın başladığı söyleniyor. Trump’ın seri, şiddetli ve kısa sürede sonuç alıcı bir operasyon planladığı konuşuluyor. İran’ın liman kenti Bender Abbas’taki patlama, Amerikan müdahalesinin ayak sesleri olarak değerlendiriliyor.

12 Gün Savaşları da 13 Haziran 2025 tarihinde başladı ama ilk adım Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopterinin düşürüldüğü 19 Mayıs 2024 tarihinde atıldı. İran, test edilmeye başlandı."

"Tahran’a bombalar düşene kadar diplomasiyi zorlamakta fayda var. Ama gelen bilgiler, ABD harekâtı için geriye sayımın başladığı yönünde. Şubat ayının ilk haftası denilmişti. Fazla uzun bir süre kalmadı."
